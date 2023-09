Fabio Grosso ist neuer Trainer bei Olympique Lyon

Fabio Grosso wird neuer Trainer beim französischen Erstligisten Olympique Lyon. Der 45-Jährige trete den Posten des Cheftrainers am Montag an, teilte der Klub am Samstag in Lyon mit. Der ehemalige italienische Nationalverteidiger und Weltmeister von 2006 habe einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 mit der Option einer Verlängerung um eine weitere Saison unterschrieben.

Grosso hatte selber von 2007 bis 2009 für Lyon gespielt. Während seiner zwei Spielzeiten bei Olympique Lyon bestritt er 78 Spiele und holte 2008 das Double aus Meisterschaft und Pokal. Seine Qualitäten sind nun auch als Trainer gefragt. Lyon sammelte in den bisherigen fünf Spielen nur zwei Punkte und liegt auf dem drittletzten Platz der Ligue 1.

Grosso wurde 2006 zum „Deutschland-Schreck“

Der Name Fabio Grosso dürfte vielen deutschen Fußballfans noch in schlechter Erinnerung sein. Mit seinem 1:0-Siegtreffer in der 119. Minute des WM-Halbfinales beendete er vor 17 Jahren in Dortmund das deutsche Sommermärchen.

Beendete Deutschlands Träume auf den WM-Titel im eignenen Land: Fabio Grosso. © Quelle: imago sportfotodienst

Die Entscheidung zugunsten von Grosso ist gleichtzeitig ein Rückschlag für Oliver Glasner. Der ehemalige Trainer von Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg war zuletzt als Nachfolger des entlassenen Laurent Blanc gehandelt worden.