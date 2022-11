„One Love“-Verbot: Neuer versteckt Kapitänsbinde unter Trikot – Linienrichter prüft nach

Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm: Das ist meine DFB-Elf für das Turnier in Katar

Die deutsche Nationalmannschaft greift am Mittwoch ins Turniergeschehen bei der Weltmeisterschaft in Katar ein. Deutschlands letzter Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm sagt, mit welchen Nationalspielern er in das Auftaktduell gegen Japan gehen würde.