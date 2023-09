Panamaischer Nationalspieler Gilberto Hernández erschossen

Ein Fußballspieler der panamaischen Nationalmannschaft ist während einer Schießerei in dem Land getötet worden. Der 26 Jahre alte Abwehrspieler Gilberto Hernández vom Erstligisten Club Atlético Independiente starb nach Angaben der Polizei des mittelamerikanischen Landes am Sonntag in der karibischen Hafenstadt Colón bei einem bewaffneten Angriff auf eine Menschengruppe.

Vermutlich Opfer eines Bandenkonflikts

Ein mutmaßlicher Täter sei festgenommen worden, teilte die Behörde am Montag mit. Hintergrund der Tat dürften den Angaben zufolge Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden kriminellen Banden gewesen sein. Sieben weitere Personen wurden demnach verletzt.

Hernández hatte im vergangenen März sein Debüt in der Nationalmannschaft bei einem Testspiel gegen Guatemala gegeben. Wenige Tage später war er Teil der panamaischen Auswahl gegen Argentinien bei dem ersten Freundschaftsspiel des Weltmeisters nach dem Triumph in Katar. Bei der Partie gegen Panama erzielte Superstar Lionel Messi sein 800. Pflichtspieltor.

Verband und Verein trauern

Panamas Fußballverband und die Liga bedauerten „das traurige Ableben“ von Hernández. „In dieser schweren Zeit sprechen wir den Angehörigen und Freunden unser aufrichtiges Beileid aus und sichern ihnen unsere Unterstützung zu“, schrieb die Liga auf der Online-Plattform X, die früher Twitter hieß.

Auch sein Verein Club Atlético Independiente de La Chorrera bekundete in den sozialen Netzwerken seine Trauer. Bei Twitter und Instagram wünschte der Klub dem verstorbenen Spieler: „Fliege hoch, zweimaliger Champion“. Mit dem Verein konnte Hernández seit seinem Wechsel im Sommer 2022 zwei nationale Meisterschaften feiern, die in Panama halbjährlich vergeben werden (Clausura und Apertura).