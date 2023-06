Korruption und Vetternwirtschaft bei Paris 2024? Olympia-Komitee in Paris von Ermittlern durchsucht

Polizeieinsatz

Enten sorgten für kurzen Stau auf der B76 in Schwentinental

Der Grund für einen kurzen Stau auf der B76 in Schwentinental am Montag war eher ungewöhnlich: Eine Entenfamilie war an der Fahrbahn unterwegs und musste eingefangen werden. Die Polizei brachte die Tiere in Sicherheit.