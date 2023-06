PSG-Trainersuche ohne Galtier-Entlassung: Enrique, Alonso und Motta wohl Kandidaten

Haas-Teamchef Steiner schürt Hoffnungen

Hülkenberg wohl auch nächste Saison Formel-1-Stammfahrer

Mit Nico Hülkenberg wird wohl auch kommende Saison ein deutscher Stammfahrer in der Formel 1 an den Start gehen. Haas-Teamchef Günther Steiner deutete vor dem Montreal-GP an, dass man an Hülkenberg festhalten wolle.