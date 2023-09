Draxler nun wohl doch vor Wechsel von PSG nach Katar

Kunst

Drei Künstlerinnen, zwei Generationen: Ausstellung in der Stadtgalerie Kiel

Es liegt was in der Luft in der Stadtgalerie Kiel, ein so stummer wie beredter Dialog: Beteiligt sind in der neuen Ausstellung drei Künstlerinnen. Hannah Bohnen und Lucia Bachner treffen auf Silke Radenhausen. Ein spannendes Spiel mit Material, Textur und Bewegung.