Mbappé bestätigt Abschied: Superstar will PSG verlassen – Verein lange informiert

Seit Montagabend sorgen Gerüchte um Kylian Mbappé wieder mal für Transferwirbel. Übereinstimmenden Berichten zufolge habe der 24-Jährige Paris Saint-Germain in einem Brief mitgeteilt, die Option auf Verlängerung seines bis 2024 befristeten Vertrages nicht ziehen zu wollen. Nun hat sich der Superstar über die Nachrichtenagentur AFP zitieren lassen und sein Vorhaben bestätigt.

„Ich habe niemals über eine Vertragsverlängerung mit PSG gesprochen. Der Vorstand ist seit dem 15. Juli 2022 über meine Entscheidung informiert, nicht über 2024 hinaus zu verlängern – und der gesendete Brief sollte nur bestätigen, was ich ihnen bereits gesagt habe“, heißt es in der Erklärung.

Mbappé könnte Benzema bei Real Madrid ersetzen

Die Entscheidung von Mbappé soll bei PSG für großen Ärger gesorgt haben. Sogar ein Abschied in diesem Sommer ist demnach nicht mehr ausgeschlossen, denn nur noch in dieser oder der im Winter anstehenden Transferperiode würde ein Wechsel dem französischen Meister eine Ablösesumme einbringen. Vor allem der spanische Rekordmeister Real Madrid ist an einer Verpflichtung des Torjägers interessiert. Nach dem Abgang von Karim Benzema zu Al Ittihad ist auf der Stürmerposition bei den „Königlichen“ ein Platz frei geworden. Bereits vor Mbappés Vertragsverlängerung im Sommer 2022 lag Real aussichtsreich im Werben um den Superstar im Rennen.

Sollte der Weltmeister von 2018 den Klub tatsächlich in diesem Sommer verlassen, wäre es nach Lionel Messi, der seinen Vertrag nicht verlängert hat und für Inter Miami spielen will, der zweite hochkarätige Abgang, den der französische Branchenprimus verkraften müsste. In 260 Spielen erzielte Mbappé 212 Tore und ist damit Rekordtorschütze des Vereins. Zudem bereitete er weitere 98 Treffer vor.