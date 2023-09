Transfers nach Katar: PSG droht offenbar Ärger

Prämien, Termine, TV-Rechte

Was man für die neue Champions-League-Saison wissen muss

Am Dienstagabend ertönt in den europäischen Fußballstadien zum ersten Mal in dieser Saison die Champions League-Hymne. Doch wer überträgt die Partien, wann spielen die deutschen Mannschaften und um wie viel Geld geht es? Die wichtigsten Fragen und Antworten.