„Lebenstraum“ vor Erfüllung: Wie Pascal Groß seinem DFB-Debüt entgegen fiebert

Pascal Groß zeigte sich am Dienstag in Wolfsburg bei seinem ersten Auftritt als deutscher Nationalspieler zurückhaltend. Als der Profi des Premier-League-Klubs Brighton & Hove Albion über seine ersten Eindrücke im Kreise des Teams von Bundestrainer Hansi Flick sprach, sagte er zwar, sein erstes Training sei „sehr schön gewesen“, er habe sich „riesig gefreut“. Sonderlich emotional wurde er dabei indes nicht.

Immerhin musste der gebürtige Mannheimer viel Anlauf nehmen. Flick hatte die Nominierung des Debütanten nach intensiven Gesprächen mit Brightons Trainer Roberto De Zerbi vorgenommen. „Pascal ist ein Spieler, der sehr gute Entscheidungen trifft, der Situationen sehr gut lösen kann“, erklärte der Bundestrainer. In der Premier League habe er gelernt, sich „schnell anpassen zu müssen an ein schnelleres Spiel“, erzählte Groß. Mittlerweile absolvierte er 218 Pflichtspiele für Brighton. Die Bilanz ist gut: Sein Treffer beim 1:3 gegen West Ham vor anderthalb Wochen war Nummer 27 in der englischen Liga. Das ist Rekord – kein Brighton-Profi hat bisher mehr erzielt.

Groß erfüllt sich mit DFB-Nominierung „Lebenstraum“

Dennoch dauerte es lange, bis Groß ins A-Nationalteam berufen wurde. Schon im vergangenen Herbst war er intensiv für einen Kaderplatz im DFB-Team gehandelt worden. Seinerzeit sagte er: „Ich habe immer gesagt und so ist es auch: Es wäre ein absoluter Lebenstraum, Deutschland zu repräsentieren.“ Beim DFB war Groß im Nachwuchsbereich stets auf dem Radar, sammelte von der U18 bis zur U20 insgesamt 16 Einsätze. Nun hat es mit dem „Lebenstraum“ geklappt.

Seine Ausbildung genoss der DFB-Neuling bis 2007 in Neckarau. Von dort aus ging es über den Nachwuchs der TSG Hoffenheim im Sommer 2011 zum Karlsruher SC und ein Jahr später weiter zum FC Ingolstadt. 2017 wechselte Groß dann auf die Insel nach Brighton.

Dort reifte er zum wichtigen Faktor im Spiel seines Teams. Gemeinsam mit dem ehemaligen Dortmunder Mahmoud Dahoud spielt Groß derzeit unter Taktikfuchs De Zerbi auf der Doppelsechs und meint: „Ich fühle mich im Mittelfeld sehr wohl, auf der Acht ist meine Topposition.“ Auch als Rechtsverteidiger könne er agieren. Während in der deutschen Schaltzentrale mit Joshua Kimmich, Emre Can, Ilkay Gündogan und dem nicht berücksichtigten Leon Goretzka ein Überangebot herrscht, könnte es hinten rechts als Konkurrent von Benjamin Henrichs durchaus Einsatzchancen geben.

DFB-Neuling Groß hält sich von Social Media fern

Ohne Anspruchsdenken möchte Groß überzeugen, etwa an diesem Samstag (20.45 Uhr, RTL) in Wolfsburg gegen Japan oder am kommenden Dienstag (21 Uhr, ARD) in Dortmund gegen Frankreich. Als 32-Jähriger würde der England-Legionär in der Top Ten der ältesten Debütanten der deutschen Nationalmannschaft landen. Die Vorfreude über ein mögliches erstes Spiel kehrte er unterdessen kaum nach außen.

Sich selbst wolle er ohnehin nicht in den Vordergrund stellen. Das gilt übrigens auch für die sozialen Medien, es gibt von Groß keinen Account bei Instagram oder Twitter-Nachfolger X. Er habe entschieden, sich „von der Social-Media-Welt fernhalten“ zu wollen. Mit Blick aufs Nationalteam erklärte er, seine Rolle zu kennen. Seine größte Stärke sei es, „so gut es geht meine Teamkollegen in Szene zu setzen“.