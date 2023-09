Nach positivem Doping-Test: Juve-Star Pogba vorläufig gesperrt

Kunstrasenplatz eröffnet

Mit dem Saisonstart hat der 1. Kieler Hockey- und Tennisclub den neuen Kunstrasenplatz am Kopperpahler Teich eingeweiht. Der Verein hofft durch die besseren Trainingsbedingungen auf einen Aufschwung. So starten die Kieler Frauen und Männer in die neue Hockey-Spielzeit.