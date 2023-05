﻿Ex-Bayer-Star Paulo Sergio schwärmt: „Wirtz ist fast wie ein Brasilianer“

150 Spiele für Bayer Leverkusen, 77 Einsätze für die AS Rom – Paulo Sergio blickt gespannt auf das Halbfinalhinspiel in der Europa League zwischen seinen Ex-Klubs (Donnerstag, 21 Uhr, RTL). Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland findet er vor allem lobende Worte für Youngster Florian Wirtz.

Herr Sergio, wie viel Platz nehmen Bayer und Rom in Ihrem Herzen ein?

Ich bin normalerweise noch sehr oft in den beiden Städten. Von den Fans bekomme ich immer noch viel Feedback, wenn ich mal etwas bei Insta­gram poste – das freut mich sehr. Ich hatte eine sehr schöne Zeit bei beiden Mannschaften.

Würden Sie sagen, dass Leverkusen für Ihre Karriere der wichtigste Schritt gewesen ist?

Natürlich. Dort hat alles angefangen. Ich habe superviel gelernt, es war meine erste Station in Europa. Ich habe Deutschland bewundert, die deutsche Sprache und die Kultur kennengelernt.

Sie haben 64 Tore in 150 Spielen erzielt. Bis heute gibt es bei Bayer keinen Brasilianer, der diese Quote toppen konnte. Wie blicken Sie auf die vier Jahre zurück?

Am meisten in Erinnerung bleibt meine letzte Saison, als wir 1997 Vizemeister geworden sind. Ich habe 17 Tore erzielt, Ulf Kirsten sogar 22. Es war das erste Mal überhaupt, dass Leverkusen Vizemeister geworden ist. Klar war es auch etwas bitter, aber am Ende bin ich verdammt stolz darauf.

Trotz dieser erfolgreichen Saison und den guten Aussichten in Leverkusen sind Sie im Sommer 1997 in die Serie A zur AS Rom gewechselt. Wie kam es dazu?

Das war mein großer Wunsch. Ich wollte immer schon in Italien spielen. Als kleines Kind habe ich die Liga bewundert, es waren einige Brasilianer dort. Leverkusen wollte mich zuerst nicht gehen lassen. Nach einigen Gesprächen hat es dann zum Glück doch geklappt.

Sergio über Leverkusen: „Was sie im Moment leisten, begeistert mich sehr“

Was haben Sie in Rom erlebt?

Wir hatten eine überragende Mannschaft mit Michael Konsel, Aldair, Cafu und später auch Francesco Totti. Für mich war das Schönste, dass ich in den beiden Spielzeiten als Rechtsaußen jeweils zwölf Tore machen konnte. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass sich für mich durch diese Zeit das Tor zum FC Bayern geöffnet hat.

Dort wurden Sie Champions-League-Sieger, zweimal deutscher Meister. Davon träumt Bayer bis heute. Wie erleben Sie die Mannschaft?

Die Hinrunde war sehr schlecht, da hatten die Jungs viele Probleme. Dann kam Xabi Alonso als neuer Trainer und hat viele Sachen verändert. Er hat auf einen anderen Spielstil gesetzt und für eine gute Stimmung gesorgt. Was sie im Moment leisten – das Derby gegen Köln ausgeklammert –, begeistert mich sehr.

Was macht die Arbeit von Trainer Alonso so besonders?

Wenn du als junger Trainer nach Deutschland kommst, ist es nie einfach. Ich habe immer eins gesagt: Wenn du in Deutschland bestehen möchtest, musst du die Sprache lernen und die Kultur kennenlernen – genau das macht er. Alonso spricht schon sehr gut Deutsch und hat sich gut eingelebt. Er hat es geschafft, sich auch als Trainer einen Namen im Weltfußball zu machen.

Sie schwärmen als ehemaliger Offensivspieler sicherlich auch von Florian Wirtz, Moussa Diaby und Co.

Diaby ist ein talentierter Spieler, der eine gute Ausbildung in Paris genossen hat. Es wird sehr schwer, ihn in Leverkusen zu halten. Ähnlich wird es wohl bei Wirtz laufen. Er begeistert mit einem wunderschönen Fußball und einer Supertechnik. Wenn ein Deutscher so mit dem Ball umgehen kann, dann ist er schon fast ein Brasilianer. Fast so gut wie Paulo damals. (lacht)

„Nur die Erfahrung von Mourinho wird dieses Spiel nicht gewinnen“

Auf wen sollte man bei der Roma besonders achten?

Für mich ist Lorenzo Pellegrini der beste und wichtigste Spieler. Daneben gibt‘s mit Paulo Dybala einen Spieler, der mich sehr an Wirtz erinnert. Auch mein Landsmann Roger Ibañez ist gut, es gibt aber noch bessere brasilianische Verteidiger.

Welche Rolle spielt José Mourinho, der schon alles als Trainer erlebt hat?

Natürlich ist das wichtig. Aber nur die Erfahrung von Mourinho wird dieses Spiel nicht gewinnen. Es wird die Mannschaft ins Finale einziehen, die besser ist. Ich erwarte ein sehr ausgeglichenes Duell.

Wem drücken Sie die Daumen?

Ich habe mehr Kontakte zu Bayer, würde es aber auch Rom gönnen. Vielleicht lasse ich mir ein Trikot schneidern, das aus denen beider Klubs zusammengenäht ist. (lacht)