Pavard in der Startelf, Kurzeinsatz für Kane: FC Bayern gewinnt gegen Fanklub

Nur einen Tag nach seinem Traumdebüt samt Tor und Torvorlage ging es für Harry Kane mit dem FC Bayern nach Südtirol. Im Waldstadion von Kaltern vor stand vor 6400 Fans ein Test gegen eine Auswahl des FCB-Fanklubs Weinbeisser Kaltern auf dem Programm. Die Bayern setzten sich mit 6:1 (2:1) durch. Und der Test bot einige interessante Aufschlüsse.

So war schon die Aufstellung ein Fingerzeig von Trainer Thomas Tuchel: Benjamin Pavard, der am Freitag zum Liga-Start bei Werder Bremen (4:0) offenbar wegen seines Wechselwunschs nur auf der Bank saß, spielte von Beginn an und führte damit die Anfangsformation der Ersatzspieler vom Freitag an. Der Franzose soll laut Sky keine Freigabe bekommen. Nicht mit dabei war indes Josip Stanisic, der laut Sportbuzzer-Informationen vor einer Leihe zu Bayer Leverkusen steht.

Der Fanklub bemühte sich, die Partie nicht zu einem Schützenfest ausarten zu lassen. Anders als die Bremer, die am Vortag schon nach vier Minuten das 0:1 kassierten, dauerte es 35 Minuten, bis der FC Bayern am Sonntag in Führung ging: Pavard vollendete einen Angriff, den er mit einem Ballgewinn selbst eingeleitet hatte. Noch vor der Pause erzielte Martin Ritsch wohl den Treffer seiner Karriere und glich für die Weinbeisser aus (44. Spielminute). Doch Thomas Müller brachte den FCB umgehend wieder in Führung (45.+1).

Kane kommt zu 15-Minuten-Einsatz

Während die Fans in Südtirol weiter auf Harry Kane oder auch Jamal Musiala warteten, zeigte sich der deutsche Rekordmeister nach der Pause zielstrebiger. Müller (55.), Matthys Tel (58.) und Ryan Gravenberch (63.) erhöhten auf insgesamt 5:1.

In der 76. Minute war es dann so weit: Harry Kane betrat unter Sprechchören den Platz. Auch Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Min-jae Kim und Alphonso Davies bekamen die Fans noch einige Minuten zu sehen. Kane zeigte in der Schlussphase des Testkicks in Ansätzen, womit er auch schon am Freitag geglänzt hatte: Der Engländer ließ sich immer wieder fallen und verteilte die Bälle an eine Kollegen in der Offensive. In der 86. Minute leitete er so auch den Treffer von Jamal Musiala zum 6:1-Endstand ein. Kane verbuchte dann noch einen Torschuss, ohne allerdings echte Torgefahr zu versprühen.

Kane: Nähe zu den Fans beim FC Bayern „besonders“

„Läuft gut, die Stimmung ist prächtig. Die Jungs haben Spaß“, sagte in der Halbzeit Müller, der gegen Werder erst in der Schlussphase eingewechselt worden war. Die Laune war auch nach dem Schlusspfiff bestens, als Kane & Co. für Selfies posierten und Autogramme gaben. „Das ist etwas ganz Besonderes, ich bin begeistert, ein Teil des FC Bayern zu sein. Diese Nähe zu den Fans ist einfach fantastisch“, sagte Kane nach dem Schlusspfiff des sogenannten Traumspiels, ehe er fleißig Autogramme schrieb. Seine Bundesliga-Premiere sei ein „Traum-Einstand“ gewesen. „Mit den Fans heute ist es eine ganz andere Geschichte, es zeigt aber den Geist des FC Bayern.“