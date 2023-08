Pavard-Wechsel zu Inter? Tuchel gibt Einblicke in Bayern-Planung

Die Spekulationen um einen Wechsel von Benjamin Pavard zum italienischen Spitzenklub Inter Mailand hatten zuletzt an Fahrt aufgenommen - auch weil sich die „Nerazurri“ und der FC Bayern München in den Gesprächen zunehmend annäherten. Trainer Thomas Tuchel gab am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg (Sonntag, 17.30 Uhr, DAZN) Einblicke in den Stand der Dinge und äußerte seinen Wunsch, den französischen Verteidiger gern halten zu wollen. „Benji hat um einen Wechsel gebeten“, verriet der 49-Jährige: „Aber wir denken an die Mannschaft und er erfährt größte Wertschätzung im Trainerteam und dem gesamten Klub.“

Die vergangenen Spielzeiten habe Pavard, der 2019 für eine Ablöse in Höhe von 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach München gewechselt war, „über 80 Prozent auf einem hohen, konstanten Niveau“ gespielt. Es sei daher „eine Seite, den Verein wechseln zu wollen“, so Tuchel weiter, die Interessen des Vereins stünden jedoch an erster Stelle. „Es gibt natürlich auch die Sache des Timings, es muss ein akzeptables Angebot da sein, das für den Verein Sinn macht, es muss Ersatz da sein, der sportlich und von der Persönlichkeit Sinn macht“, erklärte Tuchel: „Jetzt sind wir sehr spät dran und das macht es nicht leichter, deshalb bin ich ziemlich entspannt.“

Auswirkungen auf die künftige Zusammenarbeit hätte die Unruhe um die Pavard-Zukunft derweil nicht, betonte der Bayern-Trainer. „Ich werde mit Benji professionell und sehr gerne zusammenarbeiten. Er ist ein wichtiger Spieler und das wird so bleiben“, sagte Tuchel, der aber zumindest ein Hintertürchen für einen Transfer offenließ. „Wenn sich die Dinge ändern sollten, dann liegt es an uns, ob wir auf die Schnelle Ersatz finden können, aber die Hürde ist hoch.“

Tuchel dementiert: Kein Telefonat mit Pavard-Berater Zahavi

Gerüchten aus Italien, nach denen Pavard das Training geschwänzt haben soll, um einen Transfer zum Serie-A-Klub zu erzwingen, widersprach Tuchel indes vehement. „Das stimmt nicht. Benji hat ein Training verpasst, hat aber das Freundschaftsspiel mitgemacht und gestern voll trainiert. Das muss auch so sein“, stellte der FCB-Coach klar. Auch ein Telefonat mit Pavards Spielerberater Pini Zahavi hätte es entgegen der Berichte nicht gegeben. „Ich habe nicht mit Pini Zahavi telefoniert, um irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Da reicht ein Vier-Augen-Gespräch“, so Tuchel.