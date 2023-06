Perfekt: SC Freiburg verpflichtet Stürmer Junior Adamu aus Salzburg

Junior Adamu schließt sich dem SC Freiburg an. Wie der Bundesligist am Donnerstag bekanntgab, kommt der 22 Jahre alte Angreifer von Red Bull Salzburg in den Breisgau. Über die Vertragsdauer machte der SCF wie gewohnt keine Angaben. Wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten, soll die Transfersumme bei 9,5 Millionen Euro liegen - nur Baptiste Santamaria (10 Millionen Euro), der aber für 14 Millionen Euro schon wieder verkauft wurde, war teurer.

Über den Neuzugang aus Österreich sagt Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier, dass er ein variabel einsetzbarer Offensivspieler sei, der zentral aber auch hängend agieren könne. „Er hat eine intensive Spielweise, einen guten Zug zum Tor und stellt sich in den Dienst der Mannschaft“, wird Saier in einer offiziellen Mitteilung zitiert: „Wie bei all unseren jungen Spielern hat er noch richtig Entwicklungspotential. Das wollen wir über die gemeinsame Arbeit voll ausschöpfen. Mit seiner Haltung und unserer Arbeitsweise schauen wir optimistisch nach vorne. Wir freuen uns sehr.“

Adamu bestritt bislang sechs Länderspiele für die österreichische A-Nationalmannschaft. Mit Salzburg wurde er in der vergangenen Saison Meister und erzielte zehn Liga-Tore. Bei Europa-League-Teilnehmer Freiburg wird er künftig mit der Rückennummer 20 auflaufen. „Der SC Freiburg hat in Österreich einen sehr guten Ruf, das hat sich bei mir in den Gesprächen mit den Verantwortlichen und Menschen, die den Verein gut kennen, bestätigt. Ich möchte noch besser werden und mich in der deutschen Bundesliga durchsetzen. Dafür ist Freiburg der richtige Ort“, sagt der 22-Jährige.