﻿Philipp Lahm kritisiert Fifa-Boss Gianni Infantino scharf: Verband hat „an Glaubwürdigkeit verloren“

Die umstrittene Weltmeisterschaft in Katar neigt sich ihrem Ende entgegen. Deutschlands letzter Weltmeister­kapitän Philipp Lahm zieht Bilanz und schreibt in seiner RND-Kolumne über die Glaubwürdigkeit der Fifa, die Erkenntnisse für die Heim-EM und seine schwere Aufgabe beim DFB.

Am Sonntag geht die Fußball-WM in Katar zu Ende. Und mehr denn je wird man sich vermutlich eine Frage stellen: Was bleibt hängen? War dieses Turnier nun ein Erfolg oder nicht? Und was sind die möglichen Lehren für die Zukunft?