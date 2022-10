Deutschland ist Ausrichter der Fußball-Europa­meisterschaft 2024 und will nach der umstrittenen WM 2022 in Katar zeigen, wofür das Land mit einer demokratischen Gesellschaft stehen will. Im RND-Interview spricht Turnier­direktor Philipp Lahm über die Nachhaltigkeit der EM-Endrunde und wie die EM Fußball-Deutschland verbessern kann.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket