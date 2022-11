﻿Philipp Lahm: Kimmichs Rolle muss sich noch finden

WM-Kolumnist Philipp Lahm hat im Spiel gegen Spanien einen deutlichen Fortschritt des DFB-Teams erkannt. Dennoch gebe es noch einige Bereiche, die die Nationalmannschaft verbessern müsse. Besonders von einem Bayern-Spieler erwartet der Weltmeisterkapitän von 2014 mehr.

Das Spiel gegen Spanien hat gezeigt, dass Deutschland den Ernst der Lage erkannt hat. Man war von Beginn an engagiert, voller Leidenschaft, man wollte gewinnen – das konnte, glaube ich jeder Zuschauer merken. Dennoch – und so ehrlich muss man sein – brauchte es wieder mal die Hände von Manuel Neuer, der uns mit einer Weltklasseparade im Spiel gehalten hat. Gerät Deutschland in dieser frühen Phase in Rückstand, wäre es gegen die erwartet spielstarken Spanier verdammt schwer geworden. Manu hat einmal mehr bewiesen, dass er immer noch ein Torhüter auf absolutem Topniveau ist, auch wenn er natürlich nicht mehr die Physis hat wie vor fünf, sechs Jahren.