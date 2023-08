Berichte über Medizincheck: Philipp vor Freiburg-Rückkehr

Der SC Freiburg arbeitet offenbar an einer Rückhol-Aktion. So soll Offensivspieler Maximilian Philipp vor einem Wechsel in den Breisgau stehen. Die Gespräche zwischen dem VfL Wolfsburg und dem Sport-Club seien „weit vorangeschritten“, berichtete der Kicker am Sonntag. Nach Informationen der Badischen Zeitung und der Bild wird der 29-Jährige zu Beginn der neuen Woche beim badischen Bundesligisten zum Medizincheck erwartet.

Der Europa-League-Teilnehmer sucht für die Offensive noch Verstärkung. Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier hatte am Samstag nach dem 2:1 zum Saisonauftakt bei der TSG Hoffenheim angekündigt, dass „zeitnah“ noch etwas passieren werde. Der bisher einzige Neuzugang für die Offensive des SC Freiburg, Junior Adamu, verpasste den Saisonauftakt wegen einer Verletzung an der Patellasehne.

Philipp hatte bereits von 2013 bis 2017 unter Trainer Christian Streich für Freiburg gespielt. In Wolfsburg fehlte er am Samstag beim 2:0 gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim im Aufgebot. Die Niedersachsen hatten den Offensivspieler bereits für die Rückrunde der vergangenen Saison an Werder Bremen ausgeliehen. Unter anderem stand Philipp zwischen 2017 und 2019 auch bei Borussia Dortmund unter Vertrag.