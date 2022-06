Nach Abpfiff der französischen Relegationspartie zwischen Saint-Étienne und AJ Auxerre gibt es erschreckende Bilder: Fans stürmen den Platz und feuern unkontrolliert Leuchtraketen ab. Es gibt zahlreiche Verletzte. Der Fall ist die Fortsetzung eines beunruhigenden Trends. Immer häufiger gibt es in Europas Profifußball-Ligen Platzstürme. Eine Einordnung.

Der letzte Elfmeter der AJ Auxerre ist soeben hinter Saint-Étiennes Torhüter eingeschlagen, der Aufstieg des einen französischen Traditionsklubs (Auxerre) ist damit besiegelt, ebenso wie der Abstieg des anderen, seines Zeichens französischer Rekordmeister (AS Saint-Étienne). Und während die Fußballer des Erstligaaufsteigers nach zwei nervenaufreibenden Relegations­spielen und der Entscheidung im Elfmeterschießen noch jubelnd dabei sind, sich fröhlich auf einen Berg aus den Leibern der eigenen Mitspieler zu stürzen, bricht hinter ihnen die Hölle los. Tausende Saint-Étienne-Fans stürmen plötzlich die Rasenfläche, Leuchtraketen fliegen unkontrolliert und horizontal über den Platz, auf die Tribünen und in Richtung des Spielertunnels. Dorthin retten sich Profis und Offizielle, manche im Vollsprint, während draußen Rauchschwaden alles in dichten Nebel hüllen. Die Bilanz dieses späten Sonntag­abends im Stade Geoffroy-Guichard: 33 Verletzte, darunter zwei Auxerre-Spieler, die Polizei setzt Tränengas und Wasserwerfer ein.

Dreieinhalb Wochen zuvor, 48.000 Zuschauende im ausverkauften Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main. Durch einen 1:0-Sieg gegen West Ham United zieht Bundesligist Eintracht Frankfurt ins Finale der Europa League ein. Auch hier brechen nach dem Abpfiff alle Dämme, auch hier strömen Tausende auf das Spielfeld. Der entscheidende Unterschied: Bis auf ein kurzes Geplänkel von Eintracht-Fans, die sich vor der Kurve der West-Ham-Fans aufbauen, ist Partystimmung angesagt. Anhänger und Profis der Hessen verbrüdern sich auf dem Platz. „Jeder, der dabei sein konnte, wird das sein ganzes Leben nicht vergessen“, schwärmte Frankfurts Trainer Oliver Glasner anschließend.