Die neue Folge „Eine Halbzeit mit…“: BVB, FCB, DFB – Von Graugänsen, Gummi-Einhörnern und Hamstern

Die deutsche Nationalmannschaft steht vor dem wichtigsten Testländerspiel seit Menschengedenken. Gegen Japan (und anschließend gegen Frankreich) geht es für Bundestrainer Hansi Flick um nicht weniger als seinen Job. Doch wer könnte im Falle einer Entlassung überhaupt übernehmen? Was müsste dafür passieren? Und was spricht vielleicht doch noch für die große Wende?

Über all das – und vieles mehr - diskutieren auch die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Weil Fuss skandalöserweise nicht fürs DFB-Team nominiert wurde, erholt er sich in der Länderspielpause von seinen vergangenen Auftritten am Mikro. Bevor er in der nächsten Woche auf die Bundesliga-Bühne zurückkehrt, spricht er in diesem Podcast, der – normalerweise und wenig überraschend – 45 Minuten dauert, über seine Rolle in der aktuellen WM-Doku und fehlende Flammen. Aber keine Sorge: Die Nachspielzeit ist auch diesmal wieder lang und schmutzig!

In der aktuellen Folge „BVB, FCB, DFB: Von Graugänsen, Gummi-Einhörnern und Hamstern“ geht es neben der Diskussion um Flick und seine Zukunft auch um zwei weitere Trainerbaustellen in der Bundesliga: Warum brennt bei Bayern und Dortmund schon wieder der Baum und wie geht es weiter mit Thomas Tuchel und Edin Terzic? Außerdem gibt es einen Einblick in die heiligen Hallen des DFB-Campus und Anekdoten von und mit Krümel & Tante Käthe. Es bleibt dabei: die skurrilsten Geschichten hört ihr im Fußball-Podcast des RND.

Wer Lob oder Kritik äußern, Fragen an Stindl, Fuss und/oder Ostendorp hat, Tipps oder Anregungen loswerden möchte, kann dies übrigens auch auf der Instagramseite „einehalbzeitmit“ tun. „Eine Halbzeit mit…“ steht bei sportbuzzer.de, rnd.de, radio.de, getpodcast.de und bei allen bekannten Podcast-Anbietern am Donnerstag ab 18 Uhr zum Download bereit. UND: Wer sich eine der coolen Podcast-Tassen in Scheich-, Lambo- oder Eisvogel-Optik sichern will, sollte mal unter www.new-bav.de nachschauen.