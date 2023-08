Die neue Folge „Eine Halbzeit mit…“: Levys Advokaten und ein Freund als Messias

Die Sommerpause neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen, doch die Gerüchte und Spekulationen sprießen jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde ins Kraut. Doch wer hat sich bislang am besten verstärkt? Welche Transfers sind noch zu erwarten und wer muss bis zur Schließung des Einkaufsfensters auf jeden Fall noch was tun?

Über all das – und vieles mehr - diskutieren auch die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Während Fuss in der vergangenen Woche nur Zuhörer war und dem EHM-Neuzugang Lars Stindl lauschte, kommt es nun zum Comeback des Jahres - rechtzeitig zum Supercup und dem Start im DFB-Pokal. In diesem Podcast, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert, verrät er natürlich einige Internas vom spektakulären Grillabend, dessen Nachwehen bis heute wirken. Weitere heiße News gibt es auch diesmal in der Nachspielzeit!

In der aktuellen Folge „Levys Advokaten, ein Freund als Messias und ein Kaltgetränk mit Waldorf & Stadler“ nehmen die Protagonisten die Situation bei den Topklubs genau unter die Lupe. Was hat Borussia Dortmund aus den Fehlern der letzten Saison gelernt? Hat RB Leipzigs Kader das Zeug zum neuen Bayern-Jäger? Und kann Xabi Alonso aus Vize- endlich Titelkusen machen? Außerdem geht es um rote Fäden im Süden und mangelnde Kommunikation bei den Alt-Gestrigen. Es bleibt dabei: die skurrilsten Geschichten gibt es im Fußball-Podcast des RND: Besser geht nicht, Männer!

Wer Lob oder Kritik äußern, Fragen an Fuss und/oder Ostendorp hat, Tipps oder Anregungen loswerden möchte, kann dies übrigens auch auf der Instagramseite „einehalbzeitmit“ tun. „Eine Halbzeit mit…“ steht bei sportbuzzer.de, rnd.de, radio.de, getpodcast.de und bei allen bekannten Podcast-Anbietern am Donnerstag ab 18 Uhr zum Download bereit. UND: Wer sich eine der coolen Podcast-Tassen in Scheich-, Lambo- oder Eisvogel-Optik sichern will, sollte mal unter www.new-bav.de nachschauen.