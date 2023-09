Die neue Folge „Eine Halbzeit mit…“: Campo, Kahn-Bein, Krise – alles auf Rudi

Nix los ohne Bundesliga? Von wegen! In der Länderspielpause überschlugen sich die Ereignisse: Klatsche gegen Japan, Entlassung von Hansi Flick, Interims-Übernahme von Rudi Völler und ein grandioser Sieg gegen Frankreich, der zumindest ein wenig Resthoffnung auf eine tolle Heim-EM macht. Dazu gab es rund um den DFB Geschichten und Nebengeräusche ohne Ende – von Süle bis Havertz, von Graugänsen bis zur Nachwuchsreform.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Über all das – und vieles mehr – diskutieren Ex-Nationalspieler und KSC-Profi Lars Stindl und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Stindl hat sich in seiner Podcast-Pause leider verletzt und hofft nun auf ein baldiges Comeback nicht nur am Mikro, sondern auch auf dem Fußballplatz. Dafür hatte er viel Zeit, um sich die DFB-Doku reinzuziehen und seine ganz persönliche TV-Kritik abzugeben. Zudem verrät er exklusiv in diesem Podcasts, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert, in der XXL-Nachspielzeit, wie Marco Rose in Gladbach mit einem undisziplinierten Kollegen umging!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der aktuellen Folge „Campo, Kahn-Bein, Krise – alles auf Rudi“ lassen die Protagonisten die Situation in und um die Nationalmannschaft noch mal ausgiebig Paroli laufen und tauchen ganz tief ein ins Innerste des DFB. Flicks, Fehler, Völlers Aura, Müllers Qualitäten – nichts wird ausgelassen. Und natürlich darf auch eine Prise Bundesliga nicht fehlen. Es bleibt dabei: die skurrilsten Geschichten gibt es im Fußball-Podcast des RND: Besser geht nicht, Männer!

Wer Lob oder Kritik äußern, Fragen an Stindl, Fuss und/oder Ostendorp hat, Tipps oder Anregungen loswerden möchte, kann dies übrigens auch auf der Instagramseite „einehalbzeitmit“ tun. „Eine Halbzeit mit…“ steht bei sportbuzzer.de, rnd.de, radio.de, getpodcast.de und bei allen bekannten Podcast-Anbietern am Donnerstag ab 18 Uhr zum Download bereit. UND: Wer sich eine der coolen Podcast-Tassen in Scheich-, Lambo- oder Eisvogel-Optik sichern will, sollte mal unter www.new-bav.de nachschauen.