Neue Folge „Eine Halbzeit mit…“: Stindl inside – Poster in der Kabine und Party am Ballermann

Der erste Titel der neuen Saison ist vergeben – und offenbarte altbekannte Probleme beim deutschen Rekordmeister Bayern München. Doch wie stark ist Supercup-Sieger RB Leipzig wirklich? Wie ist die Ratlosigkeit von Thomas Tuchel zu interpretieren? Und was ist die beste Position für Joshua Kimmich? Über das – und vieles mehr - diskutieren Ex-Nationalspieler und KSC-Profi Lars Stindl und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Stindl hat in seiner Podcast-Pause seinen ersten Pflichtspieltreffer für den KSC erzielt, hätte diesen allerdings lieber gegen einen Sieg in Saarbrücken eingetauscht. Er spricht über die Pokalpleite und sagt unter anderem, was er vom Neymar-Transfer hält und warum die Kabine und der Mannschaftsbus auch in Zukunft Heiligtümer bleiben müssen. Außerdem gibt er exklusiv in diesem Podcasts, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert, in der Nachspielzeit seinen Tipp der Bundesliga-Abschlusstabelle ab!

In der aktuellen Folge „Stindl inside: Tittenposter in der Kabine und Party am Ballermann – Bundesliga im Big Brother-Style“ geht es neben den sportlichen Themen auch um die heiße Diskussion um den neuen TV-Vertrag. Dabei verrät Stindl auch einige interessante Geheimnisse… .. Es bleibt dabei: die skurrilsten Geschichten gibt es im Fußball-Podcast des RND: Besser geht nicht, Männer!

Wer Lob oder Kritik äußern, Fragen an Stindl, Fuss und/oder Ostendorp hat, Tipps oder Anregungen loswerden möchte, kann dies übrigens auch auf der Instagramseite „einehalbzeitmit“ tun. „Eine Halbzeit mit…“ steht bei sportbuzzer.de, rnd.de, radio.de, getpodcast.de und bei allen bekannten Podcast-Anbietern am Donnerstag ab 18 Uhr zum Download bereit. UND: Wer sich eine der coolen Podcast-Tassen in Scheich-, Lambo- oder Eisvogel-Optik sichern will, sollte mal unter www.new-bav.de nachschauen.