Neue Folge „Eine Halbzeit mit…“: Nagelsmann und der Schnarch-Kanzler ohne Augenklappe

In der Bundesliga rollt der Schwaben-Express des VfB Stuttgart dank Super-Knipser Guirassy und Hoeneß-Neffe Sebastian weiter, in der Champions League gab es aus deutscher Sicht einen ganz großen Aufreger in Paris und ein ganz, ganz bitteres Ende für die Eisernen im Fußballtempel von Madrid. Dazu präsentiert der DFB nicht nur einen neuen Bundestrainer, sondern auch noch einen alten Bekannten, der als Geschäftsführer den Laden endlich wieder auf Vordermann bringen soll. Die wahren Hintergründe zum Deal mit Andreas Rettig sind hochspannend.

Über all das – und vieles mehr - diskutieren auch die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Fuss hangelt sich in diesen Tagen von Termin zu Termin und versucht zwischendurch auch noch Zeit für den einen oder anderen Wiesn-Besuch zu finden. Bevor er am Samstagabend beim Topspiel zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Köln wieder am Sky-Mikro sitzt, spricht er in diesem Podcast, der – normalerweise und wenig überraschend – 45 Minuten dauert, über seine bisherigen Berührungspunkte und persönlichen Eindrücke des neuen DFB-Coaches sowie das Für und Wider dieser Entscheidung. Und Achtung: Die Nachspielzeit passt sich langsam aber sicher auch den Verlängerungen auf dem grünen Rasen an – also unbedingt bis zum Ende dranbleiben!

In der aktuellen Folge „Nagelsmanns gludernde Lot und der Schnarch-Kanzler ohne Augenklappe“ berichten die investigativen Protagnisten von der Irrungen und Wirrungen rund um die Feier der DFL zu „60 Jahre Bundesliga“ ohne Rudi, dafür mit Olaf und Aki. Außerdem geht es um fehlende Seniorität, eine mögliche 60-Tore-Marke sowie die sogenannten „Bruddler“. Es bleibt dabei: die skurrilsten Geschichten hört ihr im Fußball-Podcast des RND: Besser geht nicht, Männer!

