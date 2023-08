Die neue Folge „Eine Halbzeit mit…“: Sushi mit Füllkrug, der Scheich in Köln und Kassenpatienten beim DFB

Endlich, endlich rollt die Kugel auch wieder in der Fußball-Bundesliga – und wie! Gleich zum Start der neuen Saison gab es viele, viele Tore, spektakuläre Partien, diverse Aufreger sowie die ersten Erkenntnisse und Fragen: Hat Bayer Leverkusen diesmal wirklich das Zeug, um Meister zu werden? Was wird aus Werder Bremen, sollte Niclas Füllkrug den Klub noch verlassen? Und wie gut sind die neuen Bayern mit Harry Kane wirklich?

Über das – und vieles mehr - diskutieren auch die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Während Fuss das Klassentreffen des deutschen Fußballs in Hamburg sausen lassen musste, wurde dieser Podcast, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert, durch seinen „Partner in crime“ am Buffet und am Tresen würdig vertreten. Bevor er am Samstag natürlich beim Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen am Sky-Mikro sitzt, spricht Fuss über die brisante Rückkehr von Jonas Hofmann und das gewisse Etwas von Xabi Alonso. Doch aufgepasst: Die Nachspielzeit ist in dieser Woche fast genauso lang wie inzwischen im Profifußball!

In der aktuellen Folge „Sushi mit Füllkrug, der Scheich in Köln und Kassenpatienten beim DFB“ dreht sich einiges um die offenen Fragen bei vielen Bundesligisten eine Woche vorm Deadline-Day, um die Stimmung am ersten Spieltag und Freigetränke am Ballermann. Außerdem geht es mal wieder um die nächsten spektakulären Transfers Richtung Wüste, fliegende Nutella-Gläser und einen wahrlich amateurhaften Trainerabgang. Es bleibt dabei: die skurrilsten Geschichten gibt es im Fußball-Podcast des RND: Besser geht nicht, Männer!

Wer Lob oder Kritik äußern, Fragen an Stindl, Fuss und/oder Ostendorp hat, Tipps oder Anregungen loswerden möchte, kann dies übrigens auch auf der Instagramseite „einehalbzeitmit" tun.