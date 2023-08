Die neue Folge „Eine Halbzeit mit…“: Das ist Stindls DFB-Achse: Musiala muss immer spielen

Gerade mal zwei Spieltage sind rum in der Bundesliga – und schon gibt es die ersten Erkenntnisse. Vor allem Bayer Leverkusen zauberte bei den Siegen gegen Leipzig und in Gladbach und wird von vielen bereits als ernsthafter Titelanwärter gesehen. Hat Vizekusen tatsächlich schon die Klasse, den FC Bayern zu gefährden? Welche Rolle spielt Trainer Xabi Alonso? Und wie wichtig ist der neue Anführer Granit Xhaka?

Über das – und vieles mehr - diskutieren Ex-Nationalspieler und KSC-Profi Lars Stindl und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Stindl hat in seiner Podcast-Pause den zweiten Saisonsieg mit dem KSC eingefahren und sagt offen, wie er zum Transferstreit zwischen Eintracht Frankfurt und Randal Kolo Muani steht. Zudem verrät er exklusiv in diesem Podcasts, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert, in der XXL-Nachspielzeit, welches seine besten Champions-League-Momente waren und in welchem Stadion er vorzeitig die Kabine verließ, um „You´ll never walk alone“ zu hören!

In der aktuellen Folge „Das ist Stindls DFB-Achse: Musiala muss immer spielen“ nehmen die Protagonisten vor den anstehenden Länderspielen die Situation bei der Nationalmannschaft unter die Lupe: Wer ist gesetzt? Auf wen kann Hansi Flick verzichten? Außerdem enthüllt Stindl die wahren Hintergründe seines jüngsten Abstechers zu seinem Ex-Klub Borussia Mönchengladbach… .. Es bleibt dabei: die skurrilsten Geschichten gibt es im Fußball-Podcast des RND: Besser geht nicht, Männer!

Wer Lob oder Kritik äußern, Fragen an Stindl, Fuss und/oder Ostendorp hat, Tipps oder Anregungen loswerden möchte, kann dies übrigens auch auf der Instagramseite „einehalbzeitmit“ tun. „Eine Halbzeit mit…“ steht bei sportbuzzer.de, rnd.de, radio.de, getpodcast.de und bei allen bekannten Podcast-Anbietern am Donnerstag ab 18 Uhr zum Download bereit. UND: Wer sich eine der coolen Podcast-Tassen in Scheich-, Lambo- oder Eisvogel-Optik sichern will, sollte mal unter www.new-bav.de nachschauen.