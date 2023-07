Hoeneß-Aussagen zum Kane-Poker: Bayern-Boss Dreesen mahnt zu Zurückhaltung

Nach dem Vorstoß von Ehrenpräsident Uli Hoeneß im Werben des FC Bayern um den englischen Nationalmannschafts-Kapitän Harry Kane hat Klubchef Jan-Christian Dreesen zu Zurückhaltung bei öffentlichen Äußerungen gemahnt. „Wir tun gut daran, aktuell in den Themen, wo wir unterwegs sind, uns über die aktuell bekannten Dinge hinaus nicht weiter zu äußern“, sagte der FCB-Vorstandsboss am Montag bei der Vorstellung der beiden Zugänge Konrad Laimer und Raphael Guerreiro.

Und weiter: „Uli Hoeneß hat ja da auch einiges gesagt. Das ist auch alles richtig. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt halten wir es am besten mit dem Trainer, was er gesagt hat: Das Gras wächst nicht schneller, auch wenn man daran zieht.“ Gleichzeitig macht der 55-Jährige aber klar: „Es ist bekannt, dass wir an Harry Kane ein großes Interesse habe.“

Medienberichten zufolge hatte Hoeneß mit seinen offensiven Aussagen über den Poker des deutschen Rekordmeisters um Kane, der noch bis 2024 bei Tottenham Hotspur unter Vertrag steht, für klubinterne Irritationen gesorgt. Im Trainingslager der Münchner am Tegernsee hatte der langjährige Manager eine äußerst optimistische Transfer-Prognose zu Kane abgegeben. „Er hat ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht. Und wenn die bleibt, dann kriegen wir ihn. Dann wird Tottenham einknicken müssen.“ Ob diese Ausführungen die Verhandlungsposition der Bayern im bereits langwierigen Poker beeinflussen werden, scheint offen.

Für Kane steht eine Mega-Ablöse im Raum. 80 Millionen Euro plus Boni waren Tottenham zuletzt offenbar zu wenig. Möglicherweise könnte der 29 Jahre alte Mittelstürmer zum ersten 100-Millionen-Star in der Münchner Klub-Historie werden. Hoeneß hatte es vermieden, eine Schmerzgrenze für Kane zu nennen. Man müsse Tottenham-Boss Daniel Levy „erstmal so weit bringen, eine Zahl zu nennen“, meinte der 71-Jährige: „Er spielt auf Zeit, ist ein ausgebuffter, super Profi. Ich schätze ihn sehr. Auf der anderen Seite sind wir auch nicht Leute, die das seit gestern machen.“

Auch Tottenham-Trainer kommentiert Hoeneß-Aussagen

Der neue Tottenham-Trainer Ange Postecoglou sagte zu den Hoeneß-Aussagen am Montag: „Was mich betrifft, so hat das null Einfluss auf mich. Wenn andere Vereine über unsere Vertragsspieler reden wollen, ist das eher deren Problem als unseres.“ Dreesen geht derweil davon aus, dass die Bayern manche ihrer Transferaktivitäten erst auf der Zielgeraden der am 31. August endenden Wechselfrist abschließen werden: „Wenn es dann länger dauert, dauert es länger. Am Wichtigsten ist, dass sie Ende August bei uns sind.“