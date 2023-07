Bericht: FC Bayern lockt Kane mit Rentenvertrag

Der FC Bayern München ist in den Bemühungen um eine Verpflichtung von Star-Stürmer Harry Kane offenbar bereit, dem Angreifer von Tottenham Hotspur attraktive Rahmenbedingungen zu bieten. Wie die Bild berichtet, will der deutsche Rekordmeister dem englische Nationalmannschaftskapitän einen Wechsel nach München mit einem Vertrag über mindestens vier Jahre schmackhaft machen. Selbst eine längere Laufzeit sei demnach eine Option - und das, obwohl Kane am 28. Juli 30 Jahre alt wird. Grundsätzlich gelte im Kader der Münchner, dass Spieler über 30 Jahren lediglich mit Einjahresverträgen ausgestattet werden.

Neben der langen Vertragslaufzeit locken die Bayern aber offenbar auch mit einer großzügigen Vergütung. So berichtet das Blatt weiter, dass Kane mindestens das Jahresgehalt von Sadio Mané, der im vergangenen Sommer vom FC Liverpool an die Isar gewechselt war, einstreichen könnte. Dieses liege demzufolge bei über 20 Millionen Euro. In trockenen Tüchern ist der Deal trotz der attraktiven Zahlen aber noch nicht. Zuletzt stockten die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs. Der FCB soll dem Vernehmen nach ein drittes Angebot planen und dies nach der Tottenham-Rückkehr von seiner Werbe-Tour Ende der Woche übermitteln wollen.

Zuvor waren die Münchner mit zwei Offerten für den Torjäger gescheitert. Das letzte Angebot soll Medienberichten zufolge bei 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen gelegen haben. Nach Informationen der Times verlangt der Premier-League-Klub für seinen Stürmerstar aber eine Ablöse über 100 Millionen Pfund (115 Millionen Euro) - idealerweise bereits als Sockelbetrag. Zuletzt hatte das Blatt berichtet, Kane habe sich gegen eine Verlängerung seines im kommenden Jahr auslaufenden Vertrags bei den Spurs entschieden.

Tottenham-Trainer Postecoglou hofft auf Klarheit vor Saisonstart

Dazu passt, dass nach Informationen der Bild Kanes Ehefrau Katie in den letzten Tagen nach München gereist sein soll. Sie soll sich bereits Wohn-Möglichkeiten in Grünwald angeschaut und nach internationalen Schulen erkundigt haben. Demnach sei es im Falle eines Wechsels keine Option, dass die Familie erstmal in London bleibe.

Tottenham-Coach Ange Postecoglou hatte gesagt, er hoffe im Transfer-Poker um seinen Kapitän auf eine schnelle Entscheidung. „Ich kann nicht sagen, dass ich diesbezüglich entspannt bin“, sagte Postecoglou während der Saisonvorbereitungstour des Klubs im australischen Perth. Er hoffe auf Klarheit vor dem Saisonstart am 13. August.