Einsatz in Sofia? Frankfurt meldet Kolo Muani für Conference League

War sein Siegtreffer im Hessenderby gegen den SV Darmstadt 98 (1:0) doch noch nicht sein Abschiedsgeschenk an die Fans von Eintracht Frankfurt? Randal Kolo Muani könnte ungeachtet eines von Sportvorstand Markus Krösche bestätigten Angebots für den Stürmer-Star – das laut übereinstimmenden Medienberichten von Paris Saint-Germain stammt – in der Conference League spielen. Die SGE hat den Vizeweltmeister von 2022 für die beiden Play-off-Spiele um den Einzug in die Conference League gemeldet. Das geht aus einer Liste hervor, die auf der UEFA-Homepage veröffentlicht wurde.

Frankfurt kämpft um Einzug in Conference-League-Gruppenphase

Eintracht Frankfurt duelliert sich in dieser und in der kommenden Woche mit Levski Sofia um einen Platz im drittklassigen UEFA-Wettbewerb. Das Hinspiel steigt am Donnerstag (19 Uhr/RTL+) in der bulgarischen Hauptstadt, das Rückspiel am 31. August (20.30 Uhr/RTL) in Frankfurt. Der Sieger erreicht die Gruppenphase.

Ob Kolo Muani trotz der Frankfurter Nominierung wirklich auch mit von der Partie ist, steht in den Sternen. Beim französischen Top-Torjäger stehen die Zeichen auf Abschied. Mit PSG soll sich der 24-Jährige schon länger mündlich über einen Transfer einig sein. Das Sommertransferfenster ist nur noch bis zum 1. September geöffnet. Die Eintracht soll 100 Millionen Euro für den umworbenen französischen Angreifer verlangen.

Krösche geht von Kolo-Muani-Einsatz in Conference League aus

Vor Anpfiff des Hessenderbys hatte Krösche erklärt, dass das eingegangene Angebot nicht den Erwartungen entspreche. Zuletzt hatte die französische Sportzeitung L‘Équipe berichtet, dass PSG zunächst eine Ablösesumme von 70 Millionen Euro für den WM-Zweiten geboten hätte. Nach Informationen des Fernsehsenders Sport1 soll der Pariser Klub das Angebot für Kolo Muani sogar noch während des Hessenderbys erhöht haben.

„Mal sehen, wie es sich in den nächsten Tagen entwickelt“, sagte Krösche zum Transfer-Poker. Für ihn ist nicht ausgeschlossen, dass Kolo Muani auch im Play-off-Hinspiel der Conference League spielen wird. „Ich gehe davon aus“, sagte er. Ein Einsatz von Kolo Muani für die SGE hat übrigens keine Auswirkungen auf etwaige Einsätze für PSG in der Gruppenphase der Champions League in dieser Saison. Der Franzose wäre trotzdem für die Königsklasse spielberechtigt.