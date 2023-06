DFB-Aufstellung gegen Polen fix: Flick rotiert im großen Stil – Debüt für Thiaw

Für die deutsche Nationalmannschaft geht der Testspiel-Marathon vor der Heim-Europameisterschaft im kommenden Jahr mit einem Auswärtsspiel in Polen weiter. An diesem Freitag (20.45 Uhr/ARD) ist das Team von Bundestrainer Hansi Flick in Warschau gefordert. Die DFB-Auswahl steht dabei unter Druck - von den vergangenen 14 Spielen konnten Kapitän Joshua Kimmich und Co. nur vier gewinnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

DFB-Coach Flick kündigte bereits am Tag vor dem Spiel „einige Änderungen“ im Vergleich zum ernüchternden 3:3 gegen die Ukraine in Bremen an. Er nannte namentlich Offensivspieler Jamal Musiala und den Dortmunder Emre Can, die neu in die Startelf rücken. Zudem kommt Malick Thiaw in der Defensive zu seinem DFB-Debüt. Auch Florian Wirtz und Jonas Hofmann erhalten ihre Bewährungschance von Beginn an. Unter anderem finden sich etwa Niclas Füllkrug und Leon Goretzka auf der Bank wieder. Aus dem Spiel gegen die Ukraine stehen lediglich Antonio Rüdiger und Joshua Kimmich erneut in der Anfangsformation.

So spielt Deutschland in Polen: ter Stegen - Kehrer, Thiaw, Rüdiger - Henrichs, Can, Kimmich, Hofmann - Musiala - Wirtz, Havertz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Große Vorfreude bei Lewandowski

Bei den Polen steht Stürmerstar Robert Lewandowski im Fokus. Der 34 Jahre alte Torjäger des FC Barcelona freut sich auf das Wiedersehen mit den alten Freunden in der deutschen Nationalmannschaft. „Ich habe viele Jahre im Land gespielt und ich habe mehrere Kollegen, Bekannte, Freunde in der Mannschaft“, sagte der frühere Spieler des FC Bayern: „Auch den Trainer kenne ich sehr gut.“ Mit Flick gewann der polnische Kapitän in München das Triple, seinen neuen Nationalcoach muss er hingegen erst noch richtig kennenlernen. Santos übernahm das Amt erst Ende Januar und setzt gegen das DFB-Team auf diese Startelf.

So spielt Polen gegen Deutschland: Szczesny - Bereszynski, Bednarek, Kedziora, Kiwior - Blaszczykowski, Zielinski, D. Szymanski, Kaminski - S. Szymanski, Lewandowski