Neun Wechsel in der Startelf: So begründet Flick seine Mega-Rotation

Neun Spieler mussten im Vergleich zum Ukraine-Spiel (3:3) aus der Startelf weichen. Lediglich Antonio Rüdiger und Joshua Kimmich werden beim Test der deutschen Nationalmannschaft gegen Polen am Freitagabend ein zweites Mal in Serie in der Anfangsformation stehen. Warum Bundestrainer Hansi Flick nach dem Remis im Jubiläumsländerspiel die Rotationsmaschine anwarf, erklärte er vor dem Kräftemessen mit den Polen. „Wir nutzen die Spiele, um ein bisschen etwas auszuprobieren und zu sehen: ‚Was bieten die Spieler uns an?‘“, so Flick am ARD-Mikrofon.

Der Bundestrainer betonte zudem, dass er sich in der komfortablen Situation befinde, „mehr Optionen“ zu haben. Entscheidend sei für ihn letztlich, im September die nötige „Stabilität“ zu haben, die seinem Team aktuell gerade in der Defensive noch abhanden kommt. „Natürlich haben wir uns gewünscht, dass wir das Spiel gegen die Ukraine ein bisschen anders spielen. Wir haben viele Dinge vermissen lassen. Das müssen wir einfach alles besser machen“, ergänzte der 58-Jährige und sprach dabei insbesondere das Zweikampf- und Defensivverhalten an.

Unter anderem soll Malick Thiaw gegen Polen in der Dreierkette neben Rüdiger und Thilo Kehrer für die dringend benötigte Sicherheit sorgen. Der Innenverteidiger gibt sein Debüt mit dem Adler auf der Brust. „Ich traue ihm sehr viel zu, er ist sehr abgeklärt für sein Alter, hat eine enorm positive Entwicklung gemacht bei der AC Mailand“, begründete Flick und fügte an. „Er ist sehr positiv, mit sehr viel Selbstvertrauen.“

Auf der Sechserposition rückt indes BVB-Profi Emre Can ins Team. Über die Außenpositionen kommen am Freitagabend Jonas Hofmann und Benjamin Henrichs. Im Sturm spielt Kai Havertz, der in Bremen einmal getroffen und den Foulelfmeter herausgeholt hatte, den Kimmich zum Endstand verwandelte. „Es geht darum, die Basics auf den Platz zu bringen, das war in einigen Situationen nicht so, wie wir uns das vorstellen“, forderte Flick.