Länderspiel kurzzeitig unterbrochen: Emotionaler Abschied für Blaszczykowski

Sinkende Inflation, satte Tarifabschlüsse

Konjunkturprognose aus Kiel: Was die Aussagen des IfW bedeuten

Es sind zwei Aussagen, die haften bleiben von der jüngsten Konjunkturprognose des Kiel Instituts für Weltwirtschaft: Die Konjunktur springt langsam wieder an, und sinkende Inflation plus satte Tarifabschlüsse stärken die Massenkaufkraft. Doch was bedeutet das konkret für Firmen und Verbraucher?