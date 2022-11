﻿Portugal setzt auf Ronaldo, Uruguay auf Suarez, Cavani und Co.

PORTUGAL - Das letzte Hurra

Das Denkmal von Cristiano Ronaldo bröckelt vor der WM etwas. Ein weiterer Titel mit Portugal könnte ihm ewigen Glanz verleihen.

Dieser eine Titel fehlt ihm noch – und gehört nach seinem eigenen Selbstverständnis in seine Vita. Dabei sucht die Trophäensammlung von Cristiano Ronaldo schon jetzt ihresgleichen. Auf Klubebene gewann er jeden wichtigen Titel mehrfach. Auch individuell ist nur Lionel Messi noch behangener mit Auszeichnungen für den besten Spieler der Welt. Mit der Nationalmannschaft holte er 2016 die EM und 2019 die Nations League. Nur bei einer WM ging er bislang stets leer aus.

Dabei versuchte er es so oft wie kaum ein anderer. Steht Ronaldo in Katar auf dem Rasen, gehört er zum Kreis der Spieler, die bei fünf Endrunden zum Einsatz kamen. Dieses Kunststück vollbrachten bisher nur Deutschlands Rekordspieler Lothar Matthäus, die Mexikaner Antonio Carbajal und Rafael Márquez und der Italiener Gianluigi Buffon. Seit 2006 in Deutschland präsentiert sich CR7 im Vierjahresrhythmus auf der größten Fußballbühne der Welt. Fast kurios, dass ausgerechnet der Spieler, der sonst alle Torrekorde bricht, mit gerade einmal sieben Treffern so weit entfernt von der Bestmarke eines Miroslav Klose (16 WM-Tore) ist.

Der WM-Titel in Katar wäre die Krönung und Vollendung der Karriere eines einzigartigen Spielers, dessen Denkmal im Herbst seiner Karriere aktuell ein bisschen an Glanz zu verlieren droht. Das Verhältnis zu seinem Klub Manchester United ist angespannt und zu einer Zweckehe geworden, die mit Ablauf seines Vertrages am Saisonende geschieden werden dürfte. Auf die Rolle des Luxusjokers hat er keine Lust, verweigerte sogar eine Einwechslung und wurde kurzzeitig suspendiert. Es hat den Anschein, dass die Störgeräusche den alternden Superstar in ein Formtief mit einer zuvor so gut wie nie da gewesenen Torflaute gestürzt haben.

Auch in Portugal bekommt man die Diskussion um den Rekordspieler des Landes mit, und es gibt Stimmen, dass die Nationalmannschaft ohne den 37-Jährigen vielleicht besser dran wäre. Aber Trainer Fernando Santos wird ganz genau hinschauen, welche Eigendynamik sich entwickeln kann, wenn der Superstar auf der Bank schmollt.

Trainer Otto Addo möchte mit Ghana überraschen. © Quelle: Getty Images

GHANA - Eine Wundertüte

Ghanas Nationaltrainer Otto Addo hat eine Riege junger Talente und alten Hasen mit Legendenstatus um sich versammelt.

Mit einem Mix aus Routine, jugendlichem Schwung und großem Selbstvertrauen ist Ghana eine der WM-Wundertüten. „Wenn wir bei 100 Prozent sind, können wir jeden schlagen“, hatte Nationaltrainer Otto Addo im RND-Gespräch angekündigt. Der gebürtige Hamburger ist verantwortlich für die Euphorie in dem westafrikanischen Land.

Nach enttäuschender WM-Quali als Aushilfe geholt, sicherten sich die „Black Stars“ unter seiner Führung in den Play-offs das Katar-Ticket. Das Engagement wurde bis Jahresende verlängert – parallel zu Addos Hauptjob in der BVB-Jugendabteilung. Und der frühere Bundesliga-Profi suchte in Europa nach unverhofften Verstärkungen. Fündig wurde er unter anderem beim DFB: Mit Ransford-Yeboah Königsdörffer (HSV), Stephan Ambrosius (Karlsruhe) und Patric Pfeiffer (Darmstadt) überzeugte er gleich drei ehemalige deutsche Juniorennationalspieler vom Verbandswechsel. Auch Bilbao-Star Inaki Williams gab trotz eines Einsatzes für Spanien sein Debüt. Die Neuen sorgen für frischen Wind, die alten Hasen für Stabilität und Turniererfahrung. Mit gemeinsam über 180 Länderspielen genießen die Ayew-Brüder André und Jordan in Ghana Legendenstatus.

Luis Suarez ist mit Uruguay erneut bei einer WM vertreten. © Quelle: Getty Images

URUGUAY - Meister und Lehrlinge

In Uruguays Nationalmannschaft steht ein Generationenwechsel an. Ein letztes Mal können die Jungen von den Erfahrenen lernen.

Man muss kein Prophet sein, um die These aufzustellen, dass die Weltmeisterschaft in Katar die letzte von Luis Suárez, Edinson Cavani und Diego Godín sein wird. Seit Jahren sind sie die Eckpfeiler einer ganz besonderen Generation der stolzen Fußballnation aus Südamerika. Bereits vor zwölf Jahren standen sie gemeinsam in Südafrika auf dem Platz, als Uruguay im Spiel um Platz drei gegen Deutschland verlor.

Seitdem ist in den Karrieren aller drei Spieler viel passiert. Suárez entwickelte sich zu einem der gefährlichsten Torjäger des vergangenen Jahrzehnts, bildete gemeinsam mit Lionel Messi und Neymar den legendären MSN-Sturm beim FC Barcelona. Cavani schoss sich mit 200 Treffern als Rekordtorschütze in die Geschichtsbücher von Paris Saint-Germain. Suárez (133 Tore) und Cavani (131) führen zudem die ewige Torschützenliste des Landes an – noch vor Legende Diego Forlán. Und Godín war nicht nur Teil der für einige Jahre schier unüberwindbaren Defensive von Atlético Madrid. Er schwang sich auch ganz nebenbei mit aktuell 159 Einsätzen zum Rekordnationalspieler seines Landes auf.

Auf Klubebene haben sie die ganz große Bühne mittlerweile verlassen, in Katar betreten sie diese noch einmal – und wollen gleichzeitig ihre Erfahrung an die nächste Generation weitergeben. Denn die Nachfolger mit Superstarpotenzial scharren schon mit den Hufen. Darwin Nunez ist das nächste große Stürmerversprechen Uruguays an die Fußballwelt. Im Sommer zahlte der FC Liverpool 80 Millionen Euro für seine Dienste. Einen Schritt weiter ist Federico Valverde, der sich im Mittelfeld von Real Madrid bereits etabliert hat und zuletzt sogar immer häufiger als Torschütze glänzte. Und Innenverteidiger Ronald Araújo soll beim FC Barcelona eines der Gesichter des Neuaufbaus werden. Gemeinsam kommt das Zukunftstrio schon jetzt auf einen Gesamtmarktwert von 210 Millionen Euro – Tendenz steigend.

Heung-Min Son ist der Top-Star in Südkorea. © Quelle: Getty Images

SÜDKOREA - Superstar unterm Radar

Der Südkoreaner Heung-min Son verkörpert seit Jahren Weltklasse, doch kurz vor der WM musste er sich operieren lassen. Die Nation bangt um seinen Einsatz

Wird über die besten Spieler der Welt diskutiert, fällt ein Name fast nie – oder zumindest erst beim zweiten Nachdenken: Heung-min Son. Dabei liefert der Star der südkoreanischen Nationalmannschaft seit Jahren konstant Leistungen auf Weltklasseniveau ab. Seit 2016 traf er allein in der Premier League jedes Jahr zweistellig, vergangene Saison wurde er sogar Torschützenkönig. Nur zwei Spieler (Mohamed Salah und Kevin De Bruyne), die 30 Jahre oder älter sind, haben weltweit laut transfermarkt.de einen höheren Marktwert als Son, der sich mit 75 Millionen Euro auf dem gleichen Niveau wie Brasiliens Superstar Neymar bewegt – im Gegensatz zur öffentlichen Wahrnehmung.

Son ist nicht der typische extrovertierte Fußballprofi mit extravagantem Lebens- und Kleidungsstil und Hang zur Selbstdarstellung. Er wirkt stets bescheiden, höflich, ist mannschaftsdienlich und auf Fußball fokussiert. Allerdings bangten die Südkoreaner kurz vor Beginn des Turniers um ihren Hoffnungsträger: Son musste sich drei Wochen vor der WM einer Gesichtsoperation unterziehen. Sollte er spielen, werden die Augen einer ganzen Nation auf dem Kapitän ruhen.