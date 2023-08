Geldregen für Bayern, Union und Co.: Die UEFA-Prämien 2023/24 im Überblick

Die Europapokal-Saison 2023/24 steht in den Startlöchern. Deutschland wird in dieser Spielzeit von sieben Klubs auf der europäischen Bühne vertreten: dem FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Union Berlin (alle Champions League), Bayer Leverkusen, dem SC Freiburg (beide Europa League) und Eintracht Frankfurt (Conference League). Bis auf Eintracht Frankfurt, das sich im Play-off-Rückspiel am Donnerstag (20.30 Uhr/RTL) gegen Levski Sofia (Hinspiel: 1:1) durchsetzen muss, haben sich alle Teams bereits für die Gruppenphase ihrer jeweiligen Wettbewerbe qualifiziert – und damit jetzt schon große Millionen-Beträge als Prämien sicher.

Insgesamt schüttet der europäische Kontinentalverband UEFA, der Ausrichter aller genannten Wettbewerbe, 2,732 Milliarden (!) Euro an Preisgeldern unter allen Teilnehmern der Champions League, Europa League und Conference League aus. Am meisten Geld aus dem Prämien-Pool erhalten die Klubs, die in der Champions League, dem prestigeträchtigsten Wettbewerb mit den besten Teams Europas, spielen: nämlich genau 2,032 Milliarden Euro. In der Europa League, dem zweitgrößten Cup der UEFA, werden 465 Millionen Euro ausgeschüttet. In der drittklassigen Conference League fließen 235 Millionen Euro an die Teilnehmer.

Welches Team erhält wie viel Geld aus dem Prämien-Topf? Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland, zeigt die Prämien-Verteilung der UEFA-Saison 2023/24 im Überblick!

Prämien der UEFA Champions League 2023/24 (pro Klub)

Prämie für Teams, die in Play-offs ausscheiden: 5 Millionen Euro

Garantiertes Startgeld für alle 32 Teilnehmer an der Gruppenphase: 15,64 Millionen Euro

Siegprämie für ein Spiel in der Gruppenphase: 2,8 Millionen Euro

Prämie für ein Unentschieden: 930.000 Euro

Prämie für die Qualifikation für das UCL-Achtelfinale: 9,6 Millionen Euro

Prämie für die Qualifikation für das UCL-Viertelfinale: 10,6 Millionen Euro

Prämie für die Qualifikation für das UCL-Halbfinale: 12,5 Millionen Euro

Prämie für die Qualifikation für das UCL-Finale: 15,5 Millionen Euro

Prämie für den Champions-League-Sieg: 4,5 Millionen Euro

Prämie für die Qualifikation für den UEFA-Supercup 2024/25 (als UCL-Sieger): 3,5 Millionen Euro

Weitere 600,6 Millionen Euro werden von der UEFA auf Basis des UEFA-Klubkoeffizienten (eine Zehnjahreswertung für jeden Klub auf Basis der Europacup-Leistungen in diesem Zeitraum) ausgezahlt. Der in dieser Wertung schlechtplatzierteste diesjährige Champions-League-Teilnehmer, also der 32., kassiert 1,137 Millionen Euro – also einen Anteil. Platz 31 erhält zwei Anteile (2,274‬ Millionen Euro), Platz 30 drei Anteile (3,411 Millionen Euro), usw. Der Bestplatzierte UCL-Teilnehmer kassiert 36,38 Millionen Euro extra.

Weitere 300,3 Millionen Euro schüttet die UEFA anteilig auf Basis des jeweiligen Fernsehmarktes der Teilnehmer aus.

Prämien der UEFA Europa League 2023/24 (pro Klub)

Garantiertes Startgeld für alle 32 Teilnehmer an der Gruppenphase: 3,63 Millionen Euro

Siegprämie für ein Spiel in der Gruppenphase: 630.000 Euro

Prämie für ein Unentschieden: 210.000 Euro

Prämie für den Gruppensieger: 1,1 Millionen Euro

Prämie für den Gruppenzweiten: 550.000 Euro

Prämie für das Erreichen der Zwischenrunde (als Gruppenzweiter der UEL und als Gruppendritter der UCL): 500.000 Euro

Prämie für die Qualifikation für das UEL-Achtelfinale: 1,2 Millionen Euro

Prämie für die Qualifikation für das UEL-Viertelfinale: 1,8 Millionen Euro

Prämie für die Qualifikation für das UEL-Halbfinale: 2,8 Millionen Euro

Prämie für die Qualifikation für das UEL-Finale: 4,6 Millionen Euro

Prämie für den Europa-League-Sieg: 4 Millionen Euro

Prämie für die Qualifikation für den UEFA-Supercup 2024/25 (als UEL-Sieger): 3,5 Millionen Euro

Wie in der Champions League werden von der UEFA auch in der Europa League auf Basis des UEFA-Klubkoeffizienten Prämien ausgezahlt: insgesamt 69,75 Millionen Euro. Der in dieser Wertung schlechtplatzierteste diesjährige Europa-League-Teilnehmer an der Gruppenphase, also der 32., kassiert 132.000 Euro – also einen Anteil. Platz 31 erhält zwei Anteile (264.000 Euro), Platz 30 drei Anteile (396.000 Euro), usw. Der Bestplatzierte UEL-Teilnehmer kassiert 4,224 Millionen Euro extra.

Weitere 139,5 Millionen Euro schüttet die UEFA anteilig auf Basis des jeweiligen Fernsehmarktes der Teilnehmer aus.

Prämien der UEFA Europa Conference League 2023/24 (pro Klub)

Prämie für Teams, die in Play-offs ausscheiden: 750.000 Euro

Garantiertes Startgeld für alle 32 Teilnehmer an der Gruppenphase: 2,94 Millionen Euro

Siegprämie für ein Spiel in der Gruppenphase: 500.000 Euro

Prämie für ein Unentschieden: 166.000 Euro

Prämie für den Gruppensieger: 650.000 Euro

Prämie für den Gruppenzweiten: 325.000 Euro

Prämie für das Erreichen der Zwischenrunde (als Gruppenzweiter der UECL und als Gruppendritter der UEL): 300.000 Euro

Prämie für die Qualifikation für das UECL-Achtelfinale: 600.000 Euro

Prämie für die Qualifikation für das UECL-Viertelfinale: 1 Million Euro

Prämie für die Qualifikation für das UECL-Halbfinale: 2 Millionen Euro

Prämie für die Qualifikation für das UECL-Finale: 3 Millionen Euro

Prämie für den Conference-League-Sieg: 2 Millionen Euro

Auch in der Conference League gibt es auf Basis des UEFA-Klubkoeffizienten Prämien: hier 23,5 Millionen Euro. Der in dieser Wertung schlechtplatzierteste diesjährige Conference-League-Teilnehmer an der Gruppenphase, also der 32., kassiert 44.500 Euro – also einen Anteil. Platz 31 erhält zwei Anteile (89.000 Euro), Platz 30 drei Anteile (133.500 Euro), usw. Der Bestplatzierte UCEL-Teilnehmer kassiert 1,42 Millionen Euro extra.

Weitere 23,5 Millionen Euro schüttet die UEFA anteilig auf Basis des jeweiligen Fernsehmarktes der Teilnehmer aus.