Das hält die Bundestrainerin von der Kritik an den WM-Prämien

Sollten die deutschen Nationalspielerinnen bei der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) den Titel gewinnen, würden sie weniger Geld erhalten, als den den Männern für den (verpassten) Titelgewinn bei der Winter-WM in Katar vom DFB zugesichert wurde. Umgerechnet 252.000 Euro bekommt jede Spielerin von der FIFA für den Titel. Der DFB verzichtete darauf, diese aufzustocken und an die jüngste WM-Prämie der Männer von 400.000 Euro anzupassen – und musste dafür Kritik einstecken. Nun ist Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg dem Verband zur Seite gesprungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In einem Interview mit dem Pay-TV-Sender Sky sagte die 55-Jährige nun, dass sie die Kritik an den Prämien für die DFB-Frauen nicht verstehe. „Man muss immer sehen, wo wir herkommen. Die Prämien haben sich vor allem aufgrund der FIFA und der UEFA verändert“, erklärte Voss-Tecklenburg. „Die Verbände kriegen die Gelder, die bei dieser Weltmeisterschaft generiert werden, und geben sie weiter. Das ist beim DFB nicht anders.“

Prämien-Diskussion: Bundestrainerin Voss-Tecklenburg geht es ums „große Ganze“

In der Vergangenheit waren die FIFA-Gelder nur an die jeweiligen nationalen Verbände verteilt worden, die wiederum selbst ihre Preisgelder für die Teams bestimmten. Jetzt werden die Prämien direkt an die WM-Akteurinnen weitergegeben. Die Verbände erhalten noch zusätzliche Zahlungen – der Verband der künftigen Weltmeisterinnen zum Beispiel noch einmal gut 3,7 Millionen Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Bundestrainerin gehe es statt der Prämien eh ums „große Ganze“: „Es geht um die gesamte Entwicklung des Mädchen- und Frauenfußballs, auch im DFB. Insgesamt gibt es noch einige Themen, in denen wir noch Potenzial und Ansprüche haben“, so die Trainerin des EM-Finalisten des Vorjahres. „Daher war die Kritik an den Prämien nie ein Thema für uns in der Mannschaft, weil es auch medial reingetragen wurde.“

DFB-Prämien: Bundeskanzler Olaf Scholz will sich nicht einmischen

Bundeskanzler Olaf Scholz will sich nicht in die Gestaltung der WM-Prämien für die deutschen Fußballerinnen einmischen. Das erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in der Bundespressekonferenz in Berlin. Der SPD-Politiker setze sich aber weiter für eine Angleichung der Gelder für Frauen und Männer ein, hieß es weiter. Er befinde sich dafür weiterhin in Gesprächen mit dem DFB, werde aber nicht konkret in Prämiengespräche eingreifen. „Er hat vor zwei Jahren zur EM deutlich gemacht, dass es einen großen Unterschied zwischen Frauen und Männern gibt und er das Thema Equal Pay angehen will“, betonte der Sprecher.