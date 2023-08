﻿Präsent, risikofreudig, selbstbewusst: So tickt Deutschlands Kapitänin Alexandra Popp

Sydney. Alexandra Popp hat keine Angst. Das hatte sie wohl noch nie. Schon als Kind scheute sie vor keinem Risiko zurück, wie die 32-jährige Spitzenfußballerin in ihrer gerade veröffentlichten Autobiografie „Dann zeige ich es euch eben auf dem Platz“ schreibt. „Dich muss man manchmal schon anbinden“, habe ihre Mutter Iris häufiger einmal zur DFB-Kapitänin gesagt.

Bereits in früher Kindheit verletzt sich „Poppi“ - wie sie genannt wird - durch ihre quirlige Art: ein Bruch des Sprunggelenks nach dem Toben im Bett ihrer Eltern, ein Bruch eines Armes beim Schaukeln, ein Bruch des anderen Armes nach einem Sturz vom Klettergerüst. „Angst ist bei ihr gar kein Thema“, bestätigt auch Autorin und Journalistin Mara Pfeiffer, die das Buch gemeinsam mit Popp verfasst hat, im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Unverkennbare Spielweise

Vermutlich ist diese Eigenschaft die Grundlage für ihre unverkennbare Spielweise. Waghalsig und mit vollem Körpereinsatz wirft sich die Stürmerin in fast jeden Ball. Hauptsache treffen, egal wie. „Typisch, Poppi“, kommentierte Laura Freigang das 2:0 ihrer Kollegin im WM-Auftaktspiel gegen Marokko, das die 32-Jährige mit dem Hinterkopf ins Tor manövrierte. Mehr Popp geht nicht.

Die Offensivspielerin besticht aber vor allem durch ihre Präsenz und ihr großes Selbstbewusstsein – Eigenschaften, die sie offenbar schon früh gezeigt hat. Mit fünf Jahren beginnt Popp ihre Fußballkarriere für den FC Schwarz-Weiß Silschede. Schnell ist ihr klar, dass sie in ihrem Team zu den Besten gehört - so schreibt sie es, ganz selbstbewusst, in ihrer Autobiografie. Als die damalige Mannschaft Popps im Training eine Pause macht, schaut die Fußballerin bei der zweiten Herrenmannschaft vorbei, die gerade Elfmeterschießen trainiert. Die junge Spielerin ist der festen Überzeugung, dass sie das besser könne, und pfeffert dem Torwart gleich zwei Schüsse um die Ohren.

Popp in Aktion: Alexandra Popp im Zweikampf mit der Kolumbianerin Carolina Arias. © Quelle: IMAGO/AAP

Mit ihrem Torriecher und ihrer authentischen Art ist Popp in Deutschland zum Star geworden. „Sie ist eine Spielerin, die eine ganze Generation prägt“, meint Pfeiffer und schätzt den Wert der 32-Jährigen für den Frauenfußball „riesig“ ein. Die Zahlen sprechen für sich: sieben Deutsche Meisterschaften, zwölf DFB-Pokalsiege, drei Champions-League-Siege, einmal Olympia-Gold. Dazu kommen etliche individuelle Auszeichnungen.

Sie ist eine Spielerin, die eine ganze Generation prägt. Mara Pfeiffer, Autorin und Journalistin

Auf dem Platz agiert Popp wie eine Maschine. „Sie hat einen sehr starken Fokus und kann alles ausblenden, was nicht mit dem Spiel zu tun hat“, beschreibt Pfeiffer die Stürmerin.

Doch es gibt auch eine andere Seite von Alexandra Popp. Eine Seite, die sie öffentlich bisher kaum gezeigt hat. Denn über ihr Privatleben spricht die 32-Jährige so gut wie gar nicht.

Popp zeigt ihre sentimentale Seite

Nach dem starken WM-Auftakt der DFB-Frauen sitzt die zweifache Torschützin auf dem Podium der Pressekonferenz im Melbourne Rectangular Stadium. Eigentlich sollte sie nach dem 6:0-Sieg das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. Doch Popp sieht traurig aus – ihre Gedanken seien bei den Menschen, „die nicht mehr unter uns sein können, aber trotzdem wichtige Menschen für mich sind oder waren.“ Wer gemeint ist, wird schnell klar.

Popp ist ein Familienmensch, bezeichnet sich selbst explizit als Papa-Kind. In ihrem Buch schreibt sie nun erstmals über den Tod ihres Vaters Andreas. Während der WM 2019, als Popp gerade in Frankreich ist, bekommt er die Diagnose Kehlkopfkrebs. Er wird geheilt, im Juli 2022 kehrte die Erkrankung aber wieder zurück – diesmal während der Europameinsterschaft in England.

Nach der EM ist Popp so gefragt wie noch nie, während es ihrem Vater immer schlechter geht. Einen Tag nach dem Ball des Sports am 18. Dezember – bei dem die DFB-Frauen als drittbeste Mannschaft des Jahres geehrt werden – stirbt der Vater der Fußballerin.

Vater und Tochter – so beschreibt es Popp – haben immer eine besondere Bindung gepflegt. Als Iris und Andreas Popp ihre Metzgerei aufgeben und Insolvenz anmelden müssen, sei die Familie noch enger zusammengewachsen. Damals spielte sie gerade beim 1. FFC Recklinghausen und bekam als Aufwandsentschädigung ein wenig Fahrtgeld. Den Überschuss musste sie an ihre Eltern abtreten. Als sie 2012 zum VfL Wolfsburg wechselt, fängt sie – auch zur weiteren Unterstützung ihrer Eltern – eine Ausbildung zur Tierpflegerin im Tierpark Essehof an.

Die Arbeit dort ist mehr als nur ein Job. „Tiere haben sie schon ihr ganzes Leben begleitet“, sagt Pfeiffer. Angefangen mit den Jagdausflügen mit ihrem Opa, über den ersten Familienhund Jacky bis zu ihrem eigenen Hund namens Patch – Tiere sind ein elementarer Bestandteil ihres Lebens. „Poppi helfen die Tiere beim Runterkommen“, beschreibt es Pfeiffer. Auch bei der WM in Australien nutzt sie einen freien Tag, um einen Tierpark zu besuchen, postet anschließend Fotos mit einem Koala und einer Schlange auf Instagram.

Zwei Männer namens Horst

Darüber hinaus gibt es gleich zwei Männer namens Horst, die in ihrem Leben eine entscheidende Rolle gespielt haben: Horst Westermann und Horst Hrubesch. Westermann war Popps erster Trainer in Silschede und erkannte schon früh das Potenzial der Stürmerin, die er als einziger „Puppe“ nennen darf. Als einige Jungs aus einem anderen Team die Fußballerin auslachen, ist es Westermann, der sich vor seine Spielerin stellt. „Wir sehen aus auf dem Platz“, hat er zu ihnen gesagt.

Der andere Horst hat Popp nur kurz begleitet, das aber mit bleibendem Eindruck. 2018 trainierte der 72-jährige Hrubesch die DFB-Frauen interimsmäßig für einige Monate. Er brachte der Spielerin Popp bei, dass sie sich nicht jeden Ball selbst erkämpfen müsse. Vielmehr sei es ihre Aufgabe, im Strafraum zu lauern. Und: Hrubesch gab ihr entscheidende Tipps für Freistöße. „Horst legt sich den Ball hin, und ich habe Schiss, er könnte sich mit einer falschen Bewegung etwas brechen. Es sieht auch irgendwie komisch aus, was er macht, denn er läuft mehr oder weniger parallel zum Ball an und schießt ihn sich dann übers Standbein“, schreibt Popp in ihrem Buch und zeigt sich beeindruckt von der Treffsicherheit Hrubeschs.

Popps unperfekte Karriere in der Nationalmannschaft

Treffsicher ist auch Popp, aber nicht perfekt. Das zeigt sich auch an ihrer Karriere – mal abgesehen vom Olympia-Sieg fehlt ihr ein ganz großer Titel mit der Nationalmannschaft. Besonders bei Europameisterschaften hapert es. Tatsächlich nahm die Wolfsburgerin 2022 erstmals an einer EM teil, da sie zuvor immer von Verletzungen ausgebremst worden war. „Es gab Zeitpunkte, an denen sie aufhören wollte“, sagt Pfeiffer. „Aber sie hat sich immer wieder zurück gebissen. Das macht Alex aus.“

Ausgerechnet im EM-Finale gegen England kann sie dann nicht spielen – zuvor hatte sie in jedem Spiel getroffen. Ihr nicht zu bändigender Ehrgeiz lässt sie zu übermütig werden. Im letzten Training vor dem Finale werden noch einmal Elfmeter trainiert. Torhüterin Almuth Schult hält den ersten Ball von Popp, was diese nach eigener Aussage nicht auf sich sitzen lassen kann. Also schießt sie nochmal und verspürt danach ein Ziehen im Oberschenkel. Aus der Traum vom EM-Finale.

Im EM-Finale konnte Popp nur zuschauen. © Quelle: picture alliance/dpa

Dass sie nun in Australien Weltmeisterin werden will, ist das angepeilte Ziel, das sie offen nach außen kommuniziert. Vor Ort geht sie voran, auf wie neben dem Platz und achtet dabei darauf, jüngere Spielerinnen in die Verantwortung zu nehmen. „Sie will auch andere Spielerinnen in den Fokus rücken“, erklärt Pfeiffer.

Wie lange sie selbst noch auf dem Platz stehen wird, ist unklar. Vor dem Turnier machte sie lediglich vage Andeutungen: „Grundsätzlich wird es ein Gefühl sein, das ich in meinem Bauch haben werde, dass ich sage: Jetzt ist Zeit aufzuhören oder nicht.“

Vorher aber, ist es ihre Aufgabe die DFB-Frauen ins Achtelfinale zu führen. Schließlich macht sie den Unterschied.