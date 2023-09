Arsenal knackt Everton-Bollwerk dank Trossard – Chelsea weiter enttäuschend

FC Everton - FC Arsenal 0:1 (0:0)

Der belgische Nationalstürmer Leandro Trossard hat dem FC Arsenal am Sonntagabend einen 1:0 (0:0)-Erfolg beim FC Everton beschert. Der Winterneuzugang von Brighton & Hove Albion überlistete in der 69. Minute nach einer Ecke das Abwehr-Bollwerk des kleineren Klubs aus Liverpool und erzielte den entscheidenden Treffer für die „Gunners“. Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz spielte erstmals seit seinem Wechsel vom FC Chelsea im Sommer nicht von Beginn an für Arsenal. Der 24-Jährige kam erst in der 80. Minute in die Partie, konnte aber – wie zuletzt auch – keine Akzente setzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit dem hart umkämpften Dreier bleibt Arsenal auch nach dem 5. Spieltag in der Spitzengruppe der Liga. Mit 13 Zählern ist die Elf von Trainer Mikel Arteta punktgleich mit dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur Tabellenvierter und damit einer der Verfolger von Titelverteidiger Manchester City (15). Everton bleibt mit nur einem Punkt auf dem Konto auf Abstiegsplatz 18 hängen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

AFC Bournemouth - FC Chelsea 0:0

Der FC Chelsea kommt in dieser Premier-League-Saison weiter nicht in Fahrt. Die „Blues“ kamen am 5. Spieltag beim AFC Bournemouth nicht über ein torloses Remis hinaus und verpassten damit den dringend nötigen Befreiungsschlag. Beide Teams gingen am Sonntagnachmittag mit ihren zahlreichen Chancen leichtfertig um. Mit nur einem Sieg auf dem Konto sind die Londoner, die im Sommer knapp eine halbe Milliarde Euro für neue Spieler ausgegeben hatten, weiterhin nur Tabellen-14., Bournemouth liegt mit zwei Zählern Rückstand einen Rang hinter Chelsea.