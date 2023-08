Arsenal lässt in Überzahl Punkte liegen – ManUnited krönt Aufholjagd

FC Arsenal - FC Fulham 2:2 (0:1)

Der FC Arsenal hat den ersten Punktverlust in der neuen Premier-League-Saison kassiert. Die „Gunners“ kamen am Samstagnachmittag im London-Derby gegen den FC Fulham nur zu einem 2:2 (0:1). Nach nicht einmal 60 Sekunden gab es für die Gastgeber die kalte Dusche, als Andreas Pereira den Außenseiter in Front schoss (1.). Die „Cottagers“ traten mit der frühen Führung im Rücken durchaus mutig auf und setzten immer wieder Nadelstiche. Arsenal wurde erst in Durchgang zwei gefährlich und kam durch einen schnellen Doppelschlag zum Erfolg. Bukayo Saka per Foulelfmeter (70.) und Edward Nketiah (72.) drehten das Spiel innerhalb von nur drei Minuten. Fulhams Calvin Bassey sah kurz darauf sogar die Gelb-Rote Karte (83.) und sorgte für den vermeintlich entscheidenden Nackenschlag. Joao Palhinha (87.) traf trotz Unterzahl aber doch noch zum Ausgleich. Die „Gunners“ sind mit sieben Punkten vorerst Zweiter des Klassements, Fulham ist mit vier Punkten Elfter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Manchester United - Nottingham Forest 3:2 (1:2)

Manchester United hat gegen Nottingham Forest Moral bewiesen und nach einem Zwei-Tore-Rückstand beim 3:2 (1:2) ein beachtliches Comeback gefeiert. Die „Red Devils“ waren durch einen Blitzstart der Gäste ins Hintertreffen geraten: Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Taiwo Awoniyi (2.) und Willy Boly (4.) schockten die Hausherren binnen weniger Minuten. Das Team von Trainer Erik ten Hag brauchte einige Minuten, um sich zu schütteln, schürte durch den Anschlusstreffer von Christian Eriksen (17.) aber neue Hoffnung. Casemiro (52.) und Bruno Fernandes (76./Foulelfmeter) drehten die Partie dann tatsächlich vollends. Nottinghams Joseph Worall war vor dem entscheidenden Treffer nach einer Notbremse mit Glatt-Rot vom Platz geflogen (67.). In der Tabelle bedeutet der Erfolg vorerst Platz fünf für Manchester. Nottingham ist mit drei Zählern Tabellen-14.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

AFC Bournemouth - Tottenham Hotspur 0:2 (0:1)

Auch ohne den zum FC Bayern München abgewanderten Star-Stürmer Harry Kane bleibt Tottenham Hotspur in der Liga weiter ungeschlagen. Beim 2:0 (1:0) gegen Underdog AFC Bournemouth holten die „Spurs“ den zweiten Sieg im dritten Spiel. James Maddison (17.) und Dejan Kulusevski (63.) machten den nächsten Dreier der Londoner perfekt, der das Team von Trainer Ange Postecoglou vorerst auf Platz eins des Klassements spült. Bournemouth wartet mit einem Punkt als Tabellen-16. indes noch auf den ersten Sieg in der neuen Spielzeit.

Weitere Premier-League-Ergebnisse vom Samstag:

FC Brentford - Crystal Palace 1:1 (1:0)

FC Everton - Wolverhampton Wanderers 0:1 (0:0)