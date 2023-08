FC Arsenal feiert Auftaktsieg bei Havertz-Debüt

Vizemeister FC Arsenal und der deutsche Nationalspieler Kai Havertz sind mit einem Sieg in die neue Saison der englischen Premier League gestartet. Die „Gunners“, bei denen Havertz nach seinem Wechsel vom Londoner Stadtkonkurrenten FC Chelsea in diesem Sommer in der Startaufstellung stand, gewannen am Samstag mit 2:1 (2:0) gegen Nottingham Forest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Doppelschlag binnen sechs Minuten brachte Arsenal die 2:0-Pausenführung ein. Edward Nketiah veredelte eine vorangegangene Einzelleistung von Gabriel Martinelli zum 1:0 (26.). Wenig später erhöhte Bukayo Saka auf 2:0 (32.). Havertz war an beiden Treffern nicht direkt beteiligt. Der ehemalige Union-Profi Taiwo Awoniyi (82.) schaffte nur noch den Anschluss.

Ex-Union-Torjäger Awoniyi sorgt für Spannung

Kurz nach Beginn des zweiten Durchgangs musste Arsenal-Coach Mikel Arteta seinen Linksverteidiger Jurrien Timber auswechseln, der sich das Knie verdreht hatte und mithilfe eines Betreuers unter dem aufmunternden Applaus des Publikums das Spielfeld verließ. In der Folge verlor die Partie an Rasanz. Den Gästen gelang es allerdings auch nicht, den Kasten von „Gunners“-Keeper Aaron Ramsdale in Gefahr zu bringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Schlussphase allerdings machte Awoniyi es noch einmal spannend. Der frühere Profi des Bundesligisten Union Berlin schloss einen Konter der Gäste mit dem 2:1-Anschlusstreffer ab (82.).

Wegen Schwierigkeiten am Einlass hatte die Partie in Nord-London mit einer halben Stunde Verzögerung begonnen. Wie britische Medien berichteten, hatte es an den Drehkreuzen des Emirates-Stadions technische Probleme gegeben. Deshalb warteten zur ursprünglich geplanten Anstoßzeit immer noch Hunderte Zuschauer vor dem Eingang.