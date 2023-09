Premier League

Liverpool weiter in der Erfolgsspur: Klopp-Team dreht Rückstand in Wolverhampton

Für den FC Liverpool läuft es in der Premier League weiter gut. Das Team von Trainer Jürgen Klopp drehte am Samstagnachmittag einen 0:1-Rückstand bei den Wolverhampton Wanderers noch in einen 3:1-Sieg – und kletterte zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze.