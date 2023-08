Liverpool siegt bei Endo-Debüt - Tottenham ringt ManUnited ohne Kane nieder

FC Liverpool - AFC Bournemouth 3:1 (2:1)

Der FC Liverpool hat im zweiten Premier-League-Spiel den ersten Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Cheftrainer Jürgen Klopp setzte sich am Samstagnachmittag gegen den AFC Bournemouth mit 3:1 (2:1) durch. Luis Diaz (28.), Mohamed Salah per Elfmeter-Nachschuss (36.) und Diogo Jota (62.) drehten drehten das Duell mit dem Underdog, der durch Antoine Semenyo (3.) früh in Führung gegangen war und so Hoffnungen auf eine Überraschung geschürt hatte.

Dabei hatte Alexis Mac Allister seiner Mannschaft in Durchgang zwei noch einen Bärendienst erwiesen. Der argentinische Mittelfeldspieler musste nach einem harten Foul gegen Ryan Christie mit einer Roten Karte vorzeitig vom Platz (58.). Wataru Endo, dessen Wechsel vom VfB Stuttgart an die Anfield Road erst am Freitag perfekt geworden war, kam im Anschluss an den Treffer für Cody Gakpo ins Spiel (63.), blieb aber unauffällig. Mit vier Punkten ist Liverpool nun Tabellendritter. Bournemouth bleibt bei einem Zähler und rutscht auf Rang 14 ab.

Tottenham Hotspur - Manchester United 2:0 (0:0)

Im ersten Liga-Heimspiel nach dem Abgang von Star-Stürmer Harry Kane zum FC Bayern München hat Tottenham Hotspur ein Ausrufezeichen gesetzt. Das Team von Trainer Ange Postecoglou hatte beim 2:0 (0:0) gegen Manchester United das bessere Ende für sich. Im ersten Durchgang waren Pedro Porro mit einem Lattentreffer sowie Pape Sarr mit einer abgefälschten Flanke an den Pfosten (40.) nah an der Führung. Nach dem Seitenwechsel machte es Sarr besser und überwand ManUnited-Keeper André Onana bei seinem Debüt für die „Red Devils“ (49.). Ein Eigentor von Lisandro Martinez (83.) besiegelte den Erfolg, durch den die „Spurs“ mit vier Punkten nun punkt- und torgleich mit Liverpool den dritten Platz des Tableaus belegen. ManUnited geht nach dem Sieg gegen Wolverhampton (1:0) im Auftaktmatch leer aus und rangiert mit drei Zählern auf Platz zehn.

Weitere Ergebnisse vom Samstagnachmittag:

FC Fulham - FC Brentford 0:3 (0:1)

Wolverhampton Wanderers - Brighton & Hove Albion 1:4 (0:1)