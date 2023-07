Torhüter Karius bleibt Newcastle erhalten

Die Zukunft von Loris Karius ist erst einmal geklärt. Der Torhüter bleibt mindestens eine weitere Saison bei Newcastle United in der Premier League. Wie der englische Erstligist am Sonntag mitteilte, verlängerte der 30 Jahre alte Deutsche seinen Vertrag bei den „Magpies“ bis Sommer 2024. Auch die Verlängerung mit Linksverteidiger Paul Dummett gab der Champions-League-Teilnehmer in dem Rahmen bekannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Karius kam in Newcastle bislang erst einmal zum Einsatz. Im Finale des Ligapokals unterlag er mit seinem Team Ende Februar 0:2 gegen Manchester United. Zuvor war der ehemalige Liverpooler Stammtorwart zwei Jahre ohne Pflichtspiel-Einsatz geblieben.

2016 war Karius von Bundesligist FSV Mainz 05 nach Liverpool gewechselt, fand nach zwei schweren Fehlern im Champions-League-Finale 2018 gegen Real Madrid (1:3) aber nicht mehr zu alter Stärke. Nachdem er von Liverpool zwischenzeitlich an Union Berlin und Besiktas Istanbul verliehen worden war, schloss er sich im vergangenen Sommer Newcastle United an.