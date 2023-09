Trotz Rodrigo-Ausraster: Man City setzt Siegesserie auch gegen Nottingham fort

Titelverteidiger Manchester City hält sich in der Premier League weiter schadlos. Die Mannschaft von Star-Trainer Pep Guardiola gewann am Samstag mit dem 2:0 (2:0) gegen Nottingham Forest auch ihr sechstes Saisonspiel in der Liga und bleibt damit in jedem Fall am Ende des Spieltages Tabellenführer. Phil Foden (7.) und der frühere BVB-Torjäger Erling Haaland (14.) sorgten mit ihrem Doppelschlag rasch für klare Verhältnisse. Die schnelle und deutliche Führung hielt Guardiola am Spielfeldrand nicht davon ab, sich eine Gelbe Karte wegen Meckerns einzuhandeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die zweite Hälfte musste City weitgehend in Unterzahl bestreiten. Rodrigo griff bei einer Rangelei Morgan Gibbs-White mit beiden Händen an den Hals und sah für diese Tätlichkeit folgerichtig die Rote Karte (46.). Die Szene wurde durch den Videoassistenten (VAR) noch einmal geprüft, die Entscheidung hatte aber Bestand. Guardiola stärkte daraufhin die Defensive mit der Hereinnahme von Kalvin Phillips für Jeremy Doku. Auch zu zehnt gerieten die Gastgeber aber nicht ernsthaft in Gefahr, zu harmlos präsentierte sich Nottingham vor dem gegnerischen Tor.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstag:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Crystal Palace - FC Fulham 0:0

Luton Town - Wolverhampton Wanderers 1:1