Haaland bei Auftaktsieg für Manchester City gleich wieder in Galaform

Erling Haaland und Manchester City haben einen erfolgreichen Start in die neue Saison der englischen Premier League hingelegt. Im Auftaktspiel am Freitagabend bei Aufsteiger FC Burnley mit Ex-City-Profi Vincent Kompany auf der Trainerbank zeigte sich der norwegische Torjäger des Titelverteidigers gleich wieder in starker Form und traf beim 3:0 (2:0) für die Mannschaft von Startrainer Pep Guardiola doppelt. Beim Favoriten stand auch Rechtsverteidiger Kyle Walker in der Startelf, der zuletzt immer wieder mit einem möglichen Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht worden war, sich letztlich aber für einen Verbleib in Manchester entschieden haben soll.

Kevin De Bruyne verletzt ausgewechselt

Das 1:0 aus Sicht des Favoriten entsprang einem Eckball. Die folgende Kombination schloss Haaland aus kurzer Distanz erfolgreich ab (4.). Nach 23 Minuten schon der erste Wechsel bei den „Skyblues“: Mittelfeld-Anführer Kevin De Bruyne musste angeschlagen raus und wurde durch Neuzugang Mateo Kovacic ersetzt. Kurz vor der Pause erhöhte Haaland auf 2:0 und nahm bei seinem Schuss die Unterkante der Latte zur Hilfe (36.).

Im zweiten Durchgang gelang Rodrigo nach einem Freistoß noch der Treffer zum 3:0-Endstand (75.). Zu diesem Zeitpunkt war der deutsche Abwehrspieler Jordan Beyer in Reihen von Burnley bereits ausgewechselt worden. Bei Man City kam Neuzugang Josko Gvardiol, in diesem Sommer von RB Leipzig verpflichtet, noch zu seinem Debüt: Der Kroate wurde für Rico Lewis eingewechselt (79.). In der Schlussphase lief ein Flitzer auf das Spielfeld, wurde aber sogleich vom Ordnungspersonal gestoppt. Zudem sah Burnley-Profi Anass Zaroury in der Nachspielzeit die Rote Karte (90.+4) nach einer rüden Attacke an Walker. Zaroury hatte zunächst nur die Gelbe Karte erhalten, nach Sichtung der Videobilder änderte Schiedsrichter Craig Pawson das Strafmaß.