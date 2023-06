Leno berichtet von Spott: So denken Premier-League-Profis über die Bundesliga

Aufgrund der fehlenden Leistungsdichte an der Spitze genießt die Bundesliga bei manchen Profis aus der Premier League offenbar nicht den besten Ruf. „Die Bundesliga wird in England nicht so ernst genommen, weil immer Bayern gewinnt“, sagte der deutsche Nationaltorhüter Bernd Leno, der seit 2018 in England spielt und seit vergangenem Sommer beim FC Fulham unter Vertrag steht, in einem Interview der Sport Bild: „Ich will nicht als BVB-Fan dastehen, aber fürs Image im Ausland wäre es besser gewesen, wenn Dortmund die Schale geholt hätte.“

Borussia Dortmund war als Tabellenführer in den abschließenden Spieltag der vergangenen Saison gegangen, hatte sich den Titel aber noch vom FC Bayern entreißen lassen. Für die Münchner war es die elfte Meisterschaft nacheinander. Ein Fakt, der es Leno schwierig macht, für seine Heimatliga zu werben. „Ich bin wirklich die ganze Zeit dabei, hier die Bundesliga auf der Insel zu verteidigen. Meinen Mitspielern habe ich gesagt, dass es diese Saison mal wieder einen anderen Meister gibt“, berichtet der 31-Jährige, der sich schließlich sogar Spott seiner Kollegen ausgesetzt sah.

„Wir sind am 27. Mai, dem letzten Bundesliga-Spieltag, nach Manchester geflogen, ich habe am Flughafen die Konferenz geschaut. Dann hieß es schnell 2:0 für Mainz in Dortmund, und alle meine Mitspieler haben mich aufgezogen: ‚Boring Bundesliga!‘“, sagt der Keeper und verdeutlicht, was die Premier League der Bundesliga voraushat: „In England gibt es die Top 6 plus Newcastle. Das sind sieben Teams mit Topniveau, darunter mit Manchester City die wohl beste Mannschaft der Welt aktuell. Wir haben mit Fulham in Hin- und Rückrunde 14 Spiele auf höchstem Niveau. In der Bundesliga wären das zwei Spiele: die beiden Aufeinandertreffen mit Bayern.“

Auf Nachfrage ordnet Leno den FCB-Erzrivalen BVB nicht in die allerhöchste Kategorie ein. „Die Verantwortlichen aus Dortmund müssen selbst einschätzen, ob sie unter diesen besten sieben Mannschaften in England – City, Arsenal, United, Liverpool, Chelsea, Tottenham und Newcastle – mithalten könnten.“