Premier-League-Spielplan fix: Klopp und Liverpool starten beim FC Chelsea

Traurige Defensiv-Bilanz

Wie das DFB-Team mit ter Stegen die Gegentor-Flut stoppen will

In der defensive der DFB-Elf hapert es an vielerlei. Nun soll jemand für weniger Gegentore sorgen, der in dieser Saison zahlreiche Rekorde gebrochen hat: Marc-André ter Stegen. Der Keeper des FC Barcelona will sich mit Blick auf die Heim-EM 2024 zudem für weitere Aufgaben empfehlen.