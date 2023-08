Wer stößt ManCity vom Thron? Fragen und Antworten zum Saisonstart der Premier League

Immer wieder hat die englische Premier League in den zurückliegenden Jahrzehnten Hochspannung im Saisonfinale bereit gehalten – so auch in der zurückliegenden Spielzeit: Der FC Arsenal bot Titelträger Manchester City lange Zeit ein Duell auf Augenhöhe. Die Londoner hatten zeitweise sogar einen großen Vorsprung auf die Elf von Trainer Pep Guardiola, die aber im Endspurt ihre Klasse unter Beweis stellte und nicht nur die erneute Meisterschaft feiern konnte, sondern das seltene Triple aus Premier League, FA Cup und Champions League gewann.

Am kommenden Wochenende startet die Premier League, die als beste Liga der Welt gilt, in die neue Saison – die mittlerweile 32. seit ihrer Gründung im Jahr 1992. Kann Dauermeister Manchester City dieses Mal gestoppt werden? Wer sind die Aufsteiger, wer die neuen Stars? Wer hat das Potenzial, für Überraschungen zu sorgen? Und wer trifft zum Auftakt auf wen? Der Sportbuzzer, das Sportportal des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND), beantwortet vor dem ersten Spieltag die wichtigsten Fragen.

Premier League: Wer hat Chancen auf die Meisterschaft?

Im Vorjahr war der FC Arsenal die große Überraschung im Titelkampf. Die Londoner gehören nach ihrem zweiten Platz 2022/23 auch diesmal wieder zum engsten, insgesamt jedoch überschaubaren, Favoritenkreis der englischen Eliteliga. Zumal Trainer Mikel Arteta kräftig Geld ausgeben durfte: Über 230 Millionen Euro nahmen die „Gunners“ für ihre drei Neuverpflichtungen Declan Rice (West Ham, 116 Mio.), Kai Havertz (Chelsea, 75 Mio.) und Jurrien Timber (Ajax Amsterdam, 40 Mio.) in die Hand. Ob das reicht, ManCity diesmal das Wasser abzugraben? Zumindest konnte Arsenal ein Problemthema der Vorsaison in den Griff bekommen: Die Kaderbreite. Mit Ausnahme von Granit Xhaka, der zu Bayer Leverkusen wechselte, ist nämlich kein wichtiger Spieler weggegangen. Deshalb ist sich Englands Stürmerlegende Gary Lineker sicher. „Ich sage, Arsenal wird Meister (...) mir gefällt deren Entwicklung“, sagte der BBC-Moderator der Sport Bild.

Aber natürlich führt zunächst kein Weg an ManCity vorbei. Doch lässt sich eine gewisse Katerstimmung nach dem gewonnen Triple leugnen? Beim Community Shield konnte Arsenal der Mannschaft von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola das erste Titelchen der Saison bereits abluchsen. Mit Josko Gvardiol (RB Leipzig, 90 Mio.) und Mateo Kovacic (Chelsea, 29 Mio.) stehen zwei Neuzugänge zu Buche, mit Ilkay Gündogan (ablösefrei zum FC Barcelona) verlor Guardiola aber seinen einflussreichen Kapitän. Auch Riyad Mahrez verabschiedet sich und ging nach Saudi-Arabien. Merklich verbessert hat City seinen Kader in diesem Jahr angesichts des Nullsummenspiels (bislang) nicht. Dennoch sind die „Skyblues“ der Favorit.

Was machen die anderen Topklubs?

Umbruch ist das Stichwort – zumindest was den FC Liverpool und in besonderem Maße den FC Chelsea angeht. Während die „Blues“ wie schon in der Winterpause nun auch das Sommer-Transferfenster nutzen, um unter Neu-Trainer Mauricio Pochettino (Ex-Tottenham und PSG) erneut nebelfeucht durchzuwischen (Ausgaben von 207 Mio. stehen Einnahmen von 253 Mio. gegenüber) und mit zahlreichen spektakulären Neuzugängen wie Leipzigs Christopher Nkunku - der allerdings vorerst monatelang fehlen wird - oder Villarreals Nicolas Jackson aufzuwarten, ist auch Liverpools Kader im Wandel. Alte Fahrensmänner wie James Milner (zu Brighton) sowie Jordan Henderson und Fabinho (beide nach Saudi-Arabien abgewandert) fehlen Jürgen Klopp, der nach Platz fünf im Vorjahr nun – genau wie Chaos-Klub Chelsea, am Sonntag erster Gegner der „Reds“ – mit Weltmeister Alexis Mac Allister (aus Brighton) und dem Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai zumindest die Champions-League-Ränge anpeilt.

Auch Tottenham Hotspur und Manchester United dürften im Normalfall für den Titel nicht reif sein – wobei man zumindest bei den Red Devils ein „noch“ hinzufügen sollte. Während die Spurs um den heftigst vom FC Bayern umworbenen Superstar Harry Kane kämpfen, konnte United nach dem starken Wintertransfer von Real-Legende Casemiro ohne nennenswerten eigenen Substanzverlust mit Bergamo-Stürmer Rasmus Höjlund, Chelseas Mason Mount und Inter-Keeper André Onana den Kader verbessern. Man darf gespannt sein, was Trainer Erik ten Hag mit diesem Aufgebot zu leisten imstande ist – die Ansprüche sind im Old Trafford allerdings auch so hoch wie an keinem anderen Ort.

Der aus Saudi-Arabien kräftig alimentierte neureiche Traditionsverein Newcastle United vertritt die Premier League im kommenden Jahr nach Rang drei in der Champions League. Mit Sandro Tonali (AC Mailand), Harvey Barnes (Leicester) und Tino Livramento (Southampton) agierten die Nordostengländer auf dem Transfermarkt bisher betont konservativ. Die Zielsetzung dürfte der neuerliche Einzug ins internationale Geschäft sein.

Wer kann sonst für Überraschungen sorgen?

Zu nennen sei hier besonders Aston Villa. Mit Unai Emery hat der traditionsreiche Klub aus Birmingham einen ambitionierten und fachkundigen Trainer installiert, hinzu kommen zu einem ohnehin schon starken Kader mit Pau Torres (Villarreal), Youri Tielemans (Leicester) und Leverkusens Flügelflitzer Moussa Diaby drei ebenso namhafte wie interessante Neuverpflichtungen. Nicht wenige Experten glauben, dass die Villans ein Kandidat für die Champions-League-Ränge sein könnten.

Der Ex-Leverkusener Moussa Diaby spielt künftig für Aston Villa. © Quelle: Getty Images

Auch Brighton & Hove Albion rechnet sich erneut etwas aus – obwohl inzwischen Jahr für Jahr die größten Namen des Teams abgekauft werden. In diesem Jahr verlor der Klub von der Südküste etwa den angesprochenen Mac Allister, auch der Abschied von Moises Caicedo droht. Doch immer wieder schafft es Trainer Roberto De Zerbi, aus einem jungen Kader das Maximum herauszuholen. Auch in dieser Spielzeit dürften die Europa-League-Ränge wieder drin sein.

Negative Überraschung könnte es auch geben: Allen voran West Ham United ist im Krisenmodus. Schon im Vorjahr wankte Trainer David Moyes, der mit den Londonern jedoch die Europa Conference League gewinnen konnte und sich so wohl die Weiterbeschäftigung sicherte. Nach dem Abschied von Kapitän Rice zu Arsenal brennt es nun aber lichterloh – denn noch immer gibt es keinen einzigen Neuzugang, obwohl man es an Versuchen nicht mangeln ließ. Längst ist in der englischen Presse von einem internen Machtkampf zwischen Moyes und dem frisch aus Leverkusen abgeworbenen deutschen Kaderplaner Tim Steidten die Rede, der die Transferpolitik des Klubs lähme. Keine guten Voraussetzungen – auch wenn die Wechselfrist ja erst Ende des Monats abläuft und noch viel Zeit bleibt.

Und die Aufsteiger?

Der FC Burnley agiert nach der Meisterschaft in der zweitklassigen Championship auf dem Transfermarkt betont frech und ambitioniert. Schon neun Neuzugänge stehen für über 65 Millionen Euro zu Buche, darunter auch der deutsche Innenverteidiger Jordan Beyer von Borussia Mönchengladbach. Trainer ist ManCity-Legende Vincent Kompany, in der Bundesliga einst für den Hamburger SV aktiv. Der Klassenerhalt dürfte für die „Clarets“ machbar sein – vielleicht kann es sogar in Richtung der Top Ten gehen.

Jordan Beyer wechselt nach seiner Ausleihe nun langfristig von Borussia Mönchengladbach zum FC Burnley nach England. © Quelle: IMAGO/Gary Oakley/Sportimage

Für die weiteren Aufsteiger Luton Town und Sheffield United dürfte es hingegen ums nackte Überleben gehen. Während Playoff-Sieger Luton die Premier League als Abenteuer sieht und in der Sommerpause vor allem damit beschäftigt war, sein 118 Jahre altes Stadion Kenilworth Road erstligareif zusammenzuflicken (das erste Heimspiel gegen Burnley muss deshalb verschoben werden), hat Sheffield United mit finanziellen Sorgen zu kämpfen. Man war gezwungen, sein Tafelsilber zu Geld zu machen: Offensivstar Iliman Ndiaye wurde für 17 Mio. Euro an Olympique Marseille verkauft, Mittelfeldgeneral Sander Berge wird heftig von Mitaufsteiger Burnley umworben. Die vier vergleichsweise günstigen Neuen Auston Trusty, Bénie Traoré, Anis Slimane und Yasser Larouci laufen dagegen eher unter der Kategorie: Jung und entwicklungsfähig. Ob das für den Klassenerhalt reicht? Sehr fraglich.

Der erste Spieltag in der Premier League

Burnley – Manchester City (Freitag, 21 Uhr)

Arsenal – Nottingham Forest (Samstag, 13.30 Uhr)

Sheffield United – Crystal Palace (Samstag, 16 Uhr)

Bournemouth – West Ham United (Samstag, 16 Uhr)

Brighton – Luton Town (Samstag, 16 Uhr)

Everton – Fulham (Samstag, 16 Uhr)

Newcastle – Aston Villa (Samstag, 18.30 Uhr)

Brentford – Tottenham Hotspur (Sonntag, 15 Uhr)

Chelsea – Liverpool (Sonntag, 17.30 Uhr)

Manchester United – Wolverhampton (Montag, 21 Uhr)