Premieren-Treffer von Szoboszlai leitet souveränen Liverpool-Sieg ein

FC Liverpool - Aston Villa 3:0 (2:0)

Der FC Liverpool bleibt nach dem vierten Premier-League-Saisonspiel weiterhin ungeschlagen. Das Team von Jürgen Klopp setzte sich am Sonntag ungefährdet mit 3:0 (2:0) gegen Aston Villa durch. Ex-Leipzig-Profi Dominik Szoboszlai (3. Minute) hatte die Gastgeber früh in Führung gebracht. Villa-Verteidiger Matty Cash (22.) erhöhte anschließend unfreiwillig auf 0:2 aus Sicht der Gäste. Mohamed Salah (55.) sorgte nach der Pause für den Endstand. Nach dem dritten Liverpooler Sieg in Serie stehen die „Reds“ vorerst (Arsenal kann am Abend gegen Manchester United vorbeiziehen) auf Rang vier.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Szoboszlai, der im Sommer für 70 Millionen Euro von RB Leipzig an die Anfield Road wechselte, war es der erste Pflichtspiel-Treffer für seinen neuen Klub. Bei seinem Tor stellte der Ungar wieder einmal seine herausragende Schussqualität unter Beweis und verwandelte aus knapp 16 Metern im langen Eck. Überschattet wurde der erste Durchgang allerdings von der Verletzung von Villa-Profi Diego Carlos, der nach längerer Behandlungspause vom Platz musste und durch den Ex-Leverkusener Leon Bailey ersetzt wurde. Ryan Gravenberch, der am Deadline-Day vom FC Bayern gekommen war, stand noch nicht im Kader von Klopp und muss weiter auf sein Debüt warten.

Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers 3:2 (0:0)

Crystal Palace hat den zweiten Saisonsieg eingefahren. Nach zwei sieglosen Partien gewann das Team von Roy Hodgson mit 3:2 (0:0) gegen die Wolverhampton Wanderers. Odsonne Edouard (56.) brachte die „Eagles“ in Führung. Zwar traf der Ex-Leipziger Hee-Chan Hwang (65.) wenig später zum Ausgleich, doch Eberechi Eze (78.) stellte den alten Abstand wieder her. Kurz vor Schluss sorgte Edouard (84.) mit seinem dritten Saisontor für die Vorentscheidung. Der Anschlusstreffer durch Matheus Cunha (90.+6) kam letztlich zu spät. Palace springt durch den Dreier auf den Rang sieben, die Wolves rutschen nach der dritten Saisonniederlage auf den 15. Platz.