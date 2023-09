Wolves-Star Nunes wechselt zu Manchester City

Manchester City hat am Deadline Day die Verpflichtung von Matheus Nunes von den Wolverhampton Wanderers bekanntgegeben. Die Cityzens statten den 25 Jahre alten Offensivspieler mit einem Fünfjahresvertrag aus und überweisen übereinstimmenden Berichten zufolge rund 55 Millionen Euro an den Premier-League-Kontrahenten. Der portugiesische Nationalspieler ist nach den beiden Kroaten Mateo Kovacic und Josko Gvardiol sowie dem belgischen Flügelspieler Jeremy Doku die vierte City-Neuverpflichtung in diesem Sommer.

„Ich freue mich sehr, zu Manchester City zu wechseln - dem Meister Europas und einem Verein, den ich schon lange bewundere. Die Gelegenheit unter Pep Guardiola, einem der besten Trainer aller Zeiten, und mit einigen der besten Spieler der Welt zu arbeiten, konnte ich nicht ausschlagen“, wird Nunes in einer Pressemitteilung zitiert. Der Portugiese kam erst vor etwas mehr als einem Jahr in die Premier League. Im Sommer 2022 machten ihn die Wolves zum Klub-Rekordeinkauf - 45 Millionen Euro mussten an Sporting Lissabon überwiesen werden. Nunes kam für Wolverhampton auf ein Tor und eine Vorlage in 41 Pflichtspielen. Für die portugiesische Nationalmannschaft stand er elf Mal auf dem Feld.

ManCity-Boss von Nunes überzeugt

„Matheus ist ein guter Spieler. Wir sind sehr froh, dass er hier ist, und wir wissen, dass er uns in dieser Saison und darüber hinaus helfen wird. Er besitzt viel Qualität und wird eine neue Dynamik in unsere Mannschaft bringen. Er ist ein Spieler, der Pässe spielen kann, die die Abwehr öffnen“, wird ManCity-Fußballdirektor Txiki Begiristain zitiert: „Jeder weiß, dass Pep die Spieler verbessert - wir haben es so oft gesehen - und wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie sich Matheus unter seiner Leitung entwickelt.“