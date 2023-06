Transfer-Poker um Rice: West Ham lehnt offenbar Angebot von Manchester City ab

Auslosung

Der THW Kiel bekommt es in der Gruppenphase der Champions League mit einer attraktiven Gruppe in der Vorrunde zu tun. Bei der Auslosung in Wien am Dienstag wurden den Zebras auch zwei ganz besondere alte Bekannte zugelost. THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi sprach im Anschluss von einer „attraktiven und sportlich lösbaren Gruppe“.